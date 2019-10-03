03 октября 2019, 12:44
Грозненец публично покаялся за пение во время пожара в торговом центре
Житель Чечни извинился за публикацию видео, после того как Рамзан Кадыров потребовал отыскать автора насмешливых сообщений во время пожара в грозненском торгово-развлекательном центре. Грозненец назвал это «поступком недостойным чеченца» и вышел с лопатой на уборку территории у пострадавшего ТРЦ. Пользователи соцсети указали на предсказуемость публичных покаяний.
Как писал "Кавказский узел", 27 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разыскать пользователей соцсетей, которые распространяли ложную информацию о жертвах пожара в грозненском торгово-развлекательном центре или радовались происшествию. "Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", – заявил Кадыров.
По данным спасателей, пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" начался в час пик, когда в здании находились около 1000 человек. Площадь пожара составила 700 квадратных метров при общей площади объекта в 42 тысячи квадратных метров. Однако пострадала лишь обшивка фасада и помещение одного из ресторанов. Спасатели эвакуировали всех посетителей и спасли животных из живого уголка, жертв и пострадавших не было.
Видеоролик, на котором житель Чечни в рабочей жилетке оранжевого цвета и с лопатой в руках убирает территорию перед торгово-развлекательном центром в Грозном, а также извиняется за свой предыдущий ролик, опубликован в группе «Chp_chechenya» (77,6 тысяч подписчиков) в соцсети Instagram ночью 2 октября. Аналогичный видеоролик был распространен среди жителей региона 2 и 3 октября через мессенджер WhatsApp, сообщил корреспондент «Кавказского узла».
На видео молодой человек на чеченском языке говорит о том, что он является автором ролика «Гори-гори ясно», снятым во время пожара в ТРЦ «Гранд-парк». «Я, Ибаев Адам, попав на (пожар) в «Гранд-парк», совершил не мужской поступок: снял видео (пожара), говоря «гори-гори ясно, чтобы не погасло». Сегодня я вышел на работу, помогаю в «Гранд-парке». Хотел бы попросить прощения у всех людей за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали не мужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Ибаева.
Из видеоролика не ясно, самостоятельно ли Адам Ибаев принял решение убирать территорию у ТРЦ или его заставили. За 15 часов видео набрало 38 880 просмотров и 698 комментариев. Несколько пользователей соцсети задались вопросом о том, почему подобные видеоролики появляются, несмотря на частные публичные извинения в республике.
«У меня возникает один вопрос, зачем снимать такие ролики, зная о последствиях», - написал, в частности, пользователей под ником x355am
«Все это время вижу чьи-то извинения по телевизору или по интернету, не могу понять: почему люди не учатся, как я», - прокомментировал arsamekova.xedi.
Автор видеоролика о пожаре в ТРЦ повел себя недостойно, считает местный житель Апти. «Парень действительно повел себя недостойно, теперь вынужден за это отвечать. Но унижать его таким вот образом, я думаю, все же не следовало. Достаточно было показать, что он привлечен к работам в «Гранд-парке», уже было бы понятно, что он наказан», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Апти.
Извинения чеченцев следуют за неугодным властям поведением
Практика принуждения к извинениям уже затрагивала тех, чье поведение тем или ином образом неугодно властям республики. Так, 10 октября 2018 года в сети появилось видео, на котором уроженец Чечни Турпал Хасиев кидает жестяную банку в сидящих напротив него пассажиров со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, который потребовал публичных извинений. Примерно через 2,5 часа после этого сообщения в соцсетях появилось видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого был виден кровоподтек. После видеоролика Хасиев срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы и высаживать цветы. Жители Чечни сочли это унижением.
У вайнахов была традиция покаяния, которая использовалась в случае серьезных проступков и в основном для прекращения кровной мести, сообщил "Кавказскому узлу" этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. С ним согласился и профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников, который рассказал, что по традиции вайнахов решение об извинениях принималось за более серьезные проступки нежели в настоящее время.
В ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария, в ней погибли два человека, находившийся за рулем иномарки Муслим Джамбеков скрылся. 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от него "не позорить свой род" и явиться в полицию. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной. Новое видео с его извинениями перед главой Чечни вызвало недоумение у опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики - они указали, что после аналогичной аварии в Грозном с участием родственника Кадырова наказания не последовало.
Публичные извинения в Чечне следуют за тем поведением местных жителей, чье поведение власти сочли нарушающим традиции вайнахов. Так, 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. В частности, он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за "недостойный поступок". В тот же день другой житель Чечни публично покаялся в шутливом общении со своей невестой на свадьбе.
В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес
Чаще всего публичные покаяния чеченцы приносят после критики власти. Так, в апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. 30 мая 2016 года перед камерами чеченского телевидения Джалалдинов извинился перед Рамзаном Кадыровым. Эксперты Олег Орлов и Михаил Рощин в интервью "Кавказскому узлу" предположили, что мужчина был вынужден принести извинения под давлением, говорится в справке "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".
О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
источник: корреспонденты "Кавказского узла"