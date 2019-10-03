Грозненец публично покаялся за пение во время пожара в торговом центре

03 октября 2019, 12:44

Житель Чечни извинился за публикацию видео, после того как Рамзан Кадыров потребовал отыскать автора насмешливых сообщений во время пожара в грозненском торгово-развлекательном центре. Грозненец назвал это «поступком недостойным чеченца» и вышел с лопатой на уборку территории у пострадавшего ТРЦ. Пользователи соцсети указали на предсказуемость публичных покаяний.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разыскать пользователей соцсетей, которые распространяли ложную информацию о жертвах пожара в грозненском торгово-развлекательном центре или радовались происшествию. "Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", – заявил Кадыров.

По данным спасателей, пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" начался в час пик, когда в здании находились около 1000 человек. Площадь пожара составила 700 квадратных метров при общей площади объекта в 42 тысячи квадратных метров. Однако пострадала лишь обшивка фасада и помещение одного из ресторанов. Спасатели эвакуировали всех посетителей и спасли животных из живого уголка, жертв и пострадавших не было.



Видеоролик, на котором житель Чечни в рабочей жилетке оранжевого цвета и с лопатой в руках убирает территорию перед торгово-развлекательном центром в Грозном, а также извиняется за свой предыдущий ролик, опубликован в группе «Chp_chechenya» (77,6 тысяч подписчиков) в соцсети Instagram ночью 2 октября. Аналогичный видеоролик был распространен среди жителей региона 2 и 3 октября через мессенджер WhatsApp, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

На видео молодой человек на чеченском языке говорит о том, что он является автором ролика «Гори-гори ясно», снятым во время пожара в ТРЦ «Гранд-парк». «Я, Ибаев Адам, попав на (пожар) в «Гранд-парк», совершил не мужской поступок: снял видео (пожара), говоря «гори-гори ясно, чтобы не погасло». Сегодня я вышел на работу, помогаю в «Гранд-парке». Хотел бы попросить прощения у всех людей за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали не мужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Ибаева.

Из видеоролика не ясно, самостоятельно ли Адам Ибаев принял решение убирать территорию у ТРЦ или его заставили. За 15 часов видео набрало 38 880 просмотров и 698 комментариев. Несколько пользователей соцсети задались вопросом о том, почему подобные видеоролики появляются, несмотря на частные публичные извинения в республике.

«У меня возникает один вопрос, зачем снимать такие ролики, зная о последствиях», - написал, в частности, пользователей под ником x355am

«Все это время вижу чьи-то извинения по телевизору или по интернету, не могу понять: почему люди не учатся, как я», - прокомментировал arsamekova.xedi.

Автор видеоролика о пожаре в ТРЦ повел себя недостойно, считает местный житель Апти. «Парень действительно повел себя недостойно, теперь вынужден за это отвечать. Но унижать его таким вот образом, я думаю, все же не следовало. Достаточно было показать, что он привлечен к работам в «Гранд-парке», уже было бы понятно, что он наказан», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Апти.