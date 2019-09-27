Пожар в грозненском торгово-развлекательном центре. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике

27 сентября 2019, 15:00

Кадыров потребовал найти авторов сообщений о пожаре в Грозном

Глава Чечни поручил разыскать пользователей соцсетей, которые распространяли ложную информацию о жертвах пожара в грозненском торгово-развлекательном центре или радовались происшествию.

Распространение сплетен и лживых сообщений является "болезнью", которую нужно лечить, заявил глава Чечни на совещании по вопросам охраны здоровья населения. "Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ «Гранд Парк» детей", - сказал Рамзан Кадыров.

Отдельно он возмутился автором видео, который радуется пожару. "Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", – приводятся слова Кадырова в публикации на сайте МЧС республики от 26 сентября.

Скриншот предупреждения Рамзана Кадырова о "домыслах" относительно пожара в Грозном 19 сентября 2019 года, https://web.telegram.org/#/im?p=@RKadyrov_95Кадыров еще в день пожара предупреждал о недостоверности информации из неофициальных источников. "Продолжается тушение огня. Любителям сочинять и тиражировать сплетни сообщаю, что информация о пожаре носит открытый характер. Все остальное - домыслы!" - написал он в своем Telegram-канале 19 сентября.

По данным спасателей, пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" начался около 20.00, в час пик, когда в здании находились около 1000 человек. Площадь пожара составила 700 квадратных метров при общей площади объекта в 42 тысячи квадратных метров. Однако пострадала лишь обшивка фасада и помещение одного из ресторанов. Спасатели эвакуировали всех посетителей и спасли животных из живого уголка, жертв и пострадавших не было, сообщило "МЧС-медиа" 25 сентября.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 августа Рамзан Кадыров пригрозил пользователям соцсетей, которых он называет "кнопочными героями", наказанием за распространение критику в адрес руководства Чечни. "Люди должны знать, что за каждое лживое слово будет спрос по закону", - заявил глава Чечни.

Примечание:

"Показная помощь от имени Кадырова подчеркнула его претензии на статус "правозащитника"", "Идея о переименовании Курчалоевского района продолжила тренд "ахматизации" Чечни", "Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 сентября 2019, 16:04

27 сентября 2019, 15:53

27 сентября 2019, 14:50

27 сентября 2019, 13:48

  • Аналитики назвали рядовыми масштабные учения на юге России

    Учения 13 тысяч артиллеристов на южных полигонах России - показательные итоги летнего обучения военных, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, перечислив среди потенциальных районов применения артиллерии границы с Грузией, Украиной и Прибалтикой.

27 сентября 2019, 12:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи