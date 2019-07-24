Показная помощь от имени Кадырова подчеркнула его претензии на статус "правозащитника"

24 июля 2019, 19:55

Демонстративная помощь Рамзана Кадырова нуждающимся с трансляцией сюжетов по телевидению - достаточно распространенный пиар-ход, но реальное облегчение жизни людей оправдывает эту практику, полагают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", власти решили бытовые проблемы 80-летнего Хамида Лорсанова, не получающего помощи от детей, и отчитались об этом в сюжете на ЧГТРК "Грозный". Трудности пожилого человека власти использовали для пиара, предположили местные жители. Авторы репортажа пытались педалировать тему морали, но сам сюжет показал, что Рамзан Кадыров не смог построить общество с традиционными чеченскими ценностями, полагает политолог Алексей Малашенко.

Рамзан Кадыров выступил с новыми угрозами в адрес правозащитников, заявив, что они "хуже террористов". "Это мы правозащитники", - заявил он. Жители Чечни отметили участившиеся нападки на правозащитников со стороны руководства республики. Слова Кадырова несут открытую угрозу для жизни правозащитников в разных регионах России, заявили "Кавказскому узлу" Олег Орлов и Светлана Ганнушкина.

Рамзан Кадыров считает себя хранителем чеченского национального самосознания в собственном понимании, и из этого исходит его острый конфликт с правозащитниками, считает журналист Максим Шевченко.

«Кадыров является руководителем субъекта, который служит оплотом чеченского национального самосознания. В кадыровской версии чеченский национализм основан на таком своеобразном «Домострое», на соблюдении того, что называется «кодексом традиционных ценностей чеченского народа». Он на самом деле существует и регулирует особенности семейных и бракоразводных отношений, и в целом отношения мужчин и женщин. В обоснование своей власти Кадыров заявляет претензии на то, чтобы быть «охранителем ценностей» чеченского народа. Естественно, что правозащитники, которые выступают с позиций либерального европейского гражданского права, которое совсем иначе относится к связи понятий "личность" и "традиционные ценности", неприемлемы для него», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В отношении Кадырова к правозащитникам проявляется столкновение разных ценностных парадигм: в Европе традиции давно переместились в сферу культуры и они не могут служить обоснованием нарушения прав человека, к примеру, права женщины самой выбирать себе мужа. «Этому посвящена целая борьба. Так, в Германии много лет разрабатывали тему турчанки, которая бежит из семьи, чтобы выйти замуж за немца», - добавил Шевченко.

Сюжеты о показательной помощи нуждающимся, Шевченко, напротив, относит к порождению западной культуры. «Это американская общественная технология промоутирования темы милосердия и солидарности с бедными слоями общества. Это когда на смену социальному государству, где богатый отчисляет с дохода прогрессивный налог приходит благотворительность: вместо социального налога апеллируют к совести и морали человека, особенно состоятельного: жертвуй на то, жертвуй на это. В результате богатые люди не выглядят социальными злодеями, отбирающими большую часть национального дохода», - сказал он.

Подобные акции милосердия вполне соответствуют ценностям чеченского народа в понимании Кадырова, полагает журналист. «Хотя другие ценности народа, такие как естественный демократизм, отсутствие аристократии, общинная взаимопомощь, могут при этом нарушаться. Но возможно, что это естественный процесс, ведь социальные отношения сильно меняются со временем», - заключил Максим Шевченко.

Демонстративные акции помощи являются пиаром Кадырова, но это положительное явление, считает глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

«На мой взгляд, с некоторыми поправками, это правильный пиар. Желаю Кадырову лично и тем людям, что занимаются распределением денег из так называемого «Фонда Кадырова», чтобы они и в дальнейшем продолжали этим заниматься. Не важно по каким мотивам они делают хорошие дела, важно, что они их делают», - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Каляпин напомнил, что средства "Фонд Кадырова" не принадлежат лично Рамзану Кадырову. «Средства в этот фонд отчисляются и жителями Чечни, и чеченцами, проживающими за пределами республики. Правда не всегда добровольно даются пожертвования, но так или иначе фонд - это не личные средства и заслуга Кадырова», - отметил он.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Создание в других регионах подобных фондов на добровольной основе было бы полезным, полагает глава "Комитета против пыток".

«Если бы губернатор моей Нижегородской области организовал такой фонд, я бы понимал, что делает он это ради рекламы, для повышения популярности, но власть так и должна действовать. Хорошо, если она даже в своих корыстных интересах делает добрые дела. Гражданам в принципе не важно, чем власть руководствуется, важно, что она делает что-то полезное для них», - считает Каляпин.

Программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина обратила внимание, что сюжеты о показательной помощи людям транслируются и на российских телеканалах. «Насколько я знаю, сюжеты о помощи тем или иным людям бывали [на ЧГТРК "Грозный"] и раньше. В целом в этом нет ничего дурного», - сказала она.

"Кавказский узел" писал, что Власти Чечни в кратчайшие сроки решают проблемы жителей после жалоб в прямом эфире программы с Рамзаном Кадыровым на местном ТВ. Кадыров полностью скопировал практику "Прямых линий" с Путиным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.