Отчет властей о помощи пожилому грозненцу вызвал скепсис в Чечне

24 июля 2019, 07:47

Власти решили бытовые проблемы 80-летнего Хамида Лорсанова, не получающего помощь от детей, рапортовала ЧГТРК "Грозный". Трудности пожилого человека власти использовали для пиара, предположили местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 17 июля стало известно о проблемах 80-летнего Лорсанова, который сообщил, что после дождей двор его дома полностью затапливает, из-за чего он не может выходить на улицу, а также протекает кровля дома. Отмечалось, что четверо сыновей мужчины и четыре дочери вместе с семьями уехали жить за границу, оставив отца без помощи.

Телерадиокомпания пыталась педалировать тему морали, но сам сюжет показал, что Рамзан Кадыров не смог построить общество с традиционными чеченскими ценностями, полагает политолог Алексей Малашенко.

23 июля в Youtube-канале телеканала "Грозный" опубликован сюжет о том, что проблемы пожилого мужчины решены городскими властями и фондом имени Кадырова. "80-летний Хамид Лорсанов... получил всю необходимую помощь, которую ему обещали городские власти и региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова", - говорится в сюжете.

Отмечается, что двор дома Лорсанова забетонирован, отремонтирована кровля, и, кроме того, оплачена накопившаяся в течение нескольких лет задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Авторы сюжета вновь подчеркнули, что у мужчины есть 10 взрослых детей, из них четверо сыновей "много лет проживают во Франции".

Сам Лорсанов в сюжете подтвердил факт проведения ремонта и поблагодарил Рамзана Кадырова и его мать Аймани за помощь. "Пусть воздаст всевышний ему и его матери Аймани", - заявил Лорсанов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Аймани Кадырова является президентом фонда Кадырова, который был создан в 2004 году после гибели первого президента Чечни. Рамзан Кадыров занимает в фонде должность председателя попечительского совета, говорится в справочном материале "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни сочли излишним новый телесюжет о Лорсанове. «Меня всегда поражает, как пафосно и помпезно наши власти и журналисты преподносят оказание помощи нуждающимся руководством республики", - отметил грозненец Сахиб, подчеркнув, что он против публичного обсуждения помощи пожилому мужчине.

«Власти обещали помочь Лорсанову, и они это сделали... Но раз за разом повторять, что у этого старого человека есть 10 детей, что у него взрослые сыновья живут с семьями во Франции. Зачем лишний раз унижать человека? Как бы они ни поступили, все равно отцу неприятно слышать плохое о своих детях. Это чисто их семейная проблема, озвучивать которую на всю республику не менее аморально, чем оставлять своих старых родителей», - полагает жительница Грозного Марет.

«Не стоило устраивать из этого такую шумиху и позорить его родных», - считает местная жительница Лейла.

«С одной стороны, за старика можно порадоваться. Власти решили его проблемы с ремонтом и коммуналкой. С другой стороны, мне его искренне жаль, дело не столько в том, что он на склоне лет остался без помощи и поддержки детей, а в том, что он вынужден был клянчить помощь у властей и теперь вынужден прилюдно благодарить руководство», - заметил местный житель Аслан.