Сюжет о пожилом человеке выявил кризис традиционной морали в Чечне

23 июля 2019, 05:12

Сюжет государственной телерадиокомпании "Грозный" о проблемах жителя поселка Старая Сунжа Хамида Лорсанова, который не получает помощь от детей, вызвал резонанс среди жителей республики. Телерадиокомпания пытается педалировать тему морали, но сам сюжет показывает, что Рамзан Кадыров не смог построить общество с традиционными чеченскими ценностями, считает политолог Алексей Малашенко.

Республиканский телеканал "Грозный" 17 июля показал сюжет о пожилом мужчине, жителе поселка Старая Сунжа в Грозном, который пожаловался в местные органы власти на подтопление своего жилища.

В сюжете житель Грозного Хамид Лорсанов рассказывает о том, то после дождей двор его дома полностью затапливает, из-за чего он не может выходить на улицу, а также жалуется на протекающую кровлю. Автор материала рассказывает, что у Лорсанова десять детей, но никто ему не помогает. При этом особо подчеркивается, что четверо сыновей мужчины и четыре дочери вместе с семьями "давным-давно уехали жить за границу, помощи от них отец практически не получает".

Ситуацию прокомментировал заместитель муфтия республики Ансар Хетиев, который отметил, что в Коране есть указание на то, что дети должны с любовью относиться к родителям и ласково обходиться с ними.

"Истинно верующий человек не бросит своих отца и мать... Пророк (Мухаммад) сказал: "Рай находится под ногами ваших отцов и матерей", - заявил по-чеченски богослов, чьи слова, как и слова других спикеров, перевел корреспондент "Кавказского узла".

Осудил детей Лорсанова и директор Центра народного творчества Рамзан Даудов. "Как может находиться в другой стране сын, когда за его отцом некому присмотреть?... Это не по нашему адату. Не только по вере, но и в чеченском адате этого нет. И чеченскому менталитету (такое) не соответствует", - подчеркнул Даудов.

Подверг критике сыновей Хамида Лорсанова и заместитель мэра Грозного Руслан Алисултанов.

"Все четверо сыновей (Лорсанова) уехали и живут во Франции. За ним некому смотреть, он один живет. У него слезы на глазах, когда он это говорит. От себя хотел бы обратиться к ним (сыновьям Лорсанова). Лет десять, говорят, они со своими женами выехали. Главное, чтобы вы за своими женами там присматривали, здесь мы за вашим отцом присмотрим. Мы ему забор починим, едой обеспечим", - заявил Алисултанов.

Автор материала отметил, что проблемы Хамида Лорсанова решают "не дети и не родственники, которых предостаточно", а региональный общественный фонд и представители мэрии (Грозного)". Хамид Лорсанов выразил слова благодарности в адрес Аймани Кадыровой (президента фонда имени Кадырова) и главы республики за оказываемую помощь.

Ролик также был опубликован в аккаунте телеканала в соцсети Instagram, где набрал, по данным на 05.10 мск сегодня, 23 июля, 104041 просмотр. Комментаторы осудили бездействие сыновей Лорсанова.

"Какой позор! Вырастить детей, которые забыли про родной очаг и родителей?! Позор! Больно на это смотреть. Родители - это святое!" – написал пользователь nati_nati_ru.

"Я Аллах ма аьхь ду и (О Аллах, какой это стыд)", - указала madinkamovtigova95.

"Я знаю одно: сейчас пошла такая тема, что сор из избы в мир выносим... Жаль, с каждым днём пытаясь кого-то оскорбить и осквернить, мы забываем, что это запрещено в исламе", - пишет roza9595mail.ru.

"Дай Аллах нам детей с крепким иманом (верой)!" - отметила adaevazarina77.

"Какой бы ни был отец мой, я бы его ни за что не оставила бы. Землю бы грызла и хоть где угодно бы работала, но своему родителю кров и дом бы сделала. Деньги зарабатывать и работать не стыдно. Стыдно и ужасно вот так поступать, как последний человек", - написала marina_gadaborsheva.

Жители Чечни осудили невнимание сыновей к судьбе Хамида Лорсанова

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" 22 июля жители Чечни также осудили детей, которые не помогают отцу, однако при этом отметили, что оскорбления в их адрес со стороны, как журналистов, так и чиновников недопустимы.

"Действительно, это позор, что ни один из четырех сыновей не имеет элементарных человеческих качеств, чтобы помочь своему престарелому отцу. У нас всегда было так – сначала родители ухаживают за детьми, а потом уже дети за своими престарелыми родителями, которые их вырастили и вывели в люди. А тут четыре сына живут во Франции и бросили старика на произвол судьбы. Конечно, это требует осуждения", - считает грозненец Руслан.

"Это позор не только для сыновей этого старика, но и для всего рода. С детства в наших семьях учат уважать старших и почитать родителей. То же самое говорит и ислам. Мне искренне жаль этого дедушку. Он как-то пытался еще выгородить своих детей, сказал, что вот сделают ему дом, и его сыновья вернутся домой. Очень жаль, что он попал в такую ситуацию. Представить такое каких-то лет 20-25 назад было невозможно", - сказал местный житель Докка.

"Я считаю, что сыновья этого старика поступили недостойно, оставив его в старости одного. Ему ведь уже 80 лет. С другой стороны, мне не понравилось, что журналист постоянно говорит о том, что дети бросили отца, живут в Европе и все такое. Плюс еще чиновник, который позволяет себе открыто оскорблять незнакомых ему людей: мол, вы там присматривайте за своими женами, а мы не оставим вашего отца. Говорить такие вещи также недопустимо, как детям оставлять без внимания своих родителей", - уверена местная жительница Марет.

"Позорно бросить отца, но не менее позорно показывать это на весь мир по телевидению и пиарить на этом кадыровский фонд, который как бы окажет помощь этому старику. Делаете доброе дело - так не надо превращать это в показуху", - сказал житель республики Висхан.

Ситуации, аналогичные проблеме Хамида Лорсанова, решаются исключительно в кругу семьи

Случай, когда по телевидению рассказывают историю брошенного сыновьями чеченца, является экстраординарным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

По его словам, оставлять пожилого родственника не присуще чеченскому народу и считается большим позором, подобные действия осуждаются чеченцами, но решаются в среде родственников.

"Это, конечно, позорище. Таких примеров я слышал крайне мало. Недавно, например, произошел иной случай. В селе умер очень некоммуникабельный мужчина. Он ссорился с односельчанами и был невероятно неуживчивым. Однако несмотря на его характер, приемный сын взял на себя расходы на похороны, хотя ему предлагали помощь в селе", - рассказал Кутаев.

При этом он отметил, что публичные оскорбления со стороны чиновников в данном случае неуместны.

"Это (следить за пожилым родственником) - дело морали и нравственности. За публичными оскорблениями должны последовать либо публичная помощь, либо извинения. В чеченском обществе мало кто апеллировал к власти, но сегодня она позиционирует себя в качестве родной матери. И раз так, то пусть содержит престарелых, помогает обездоленным, выдает жилье. Тем не менее, я подчеркну, что подобная помощь не снимает ответственности с детей", - сказал Кутаев.

Показ сюжета по центральному телевидению Чечни - проявление слабости власти Кадырова, уверен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Показ сюжета говорит о том, что Кадыров утрачивает авторитет в республике, как национальный лидер. Сюжет призван показать, что власти не потерпят нарушения традиций. Однако такие вещи, как уход за пожилыми родственниками, решаются исключительно внутри семьи и не выносятся на суд общества или власти. Ей как раз лезть сюда не надо. Ведь своими действиями она лишь подчеркивает, что в Чечне она не смогла построить традиционное чеченское общество", - рассказал Малашенко.

Сюжет на телевидении он назвал "перебором".

"Это как раньше хвалили Брежнева, и всех раздражало. Явный перебор и дешевый популизм", - заявил он.

Правозащитница Асет Мальсагова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что рассказ о пожилом мужчине ее "возмущает". По ее словам, независимо от того, как далеко и в каком финансовом положении пребывают сыновья, они обязаны были проследить за состоянием отца.

"Освещение в СМИ, может, и кажется грубым, но оно сделано для тех, кто блюдет вековые традиции", - сказала Мальсагова.