Кадыров скопировал путинскую практику ручного управления

16 июля 2019, 21:14

Власти Чечни в кратчайшие сроки решают проблемы жителей после жалоб в прямом эфире программы с Рамзаном Кадыровым на местном ТВ. Кадыров полностью скопировал практику "Прямых линий" с Путиным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Власти Чечни за сутки провели жителям населенного пункта Ассиновская в Сунженском районе линию водовода длиной более одного километра. Вопрос, по словам местных жителей, был решен после обращения одного и сельчан к главе Чечни во время «прямого эфира» с Кадыровым на минувшей неделе.

Из-за отсутствия водоснабжения жители домов на окраине селения Ассиновская были вынуждены покупать привозную воду. «Улица у нас новая, многие еще строятся. Живут несколько семей, главной проблемой у нас было отсутствие водопровода. На ЧГТРК "Грозный" была программа с участием Рамзана [Кадырова] и наш односельчанин попросил его решить этот вопрос. Уже [на следующий день] с утра нам проложили водовод и подвели питьевую воду к домам. Всего сутки прошли после обращения, как чиновники этот вопрос решили», - рассказала местная жительница Хава корреспонденту "Кавказского узла".

До проведения водопровода жителям Ассиновской дважды в месяц приобретать питьевую воду и держать ее в специальных накопителях. «В месяц один-два раза приходилось покупать воду у водовозов-частников, по 40 рублей за тонну. На других улицах села вода была, а нам ее не проводили, несмотря на многочисленные обращения к местной администрации. Они [года три] ссылались на отсутствие средств и возможности это сделать, но как только про ситуацию узнал Рамзан [Кадыров] тут же все решилось», - заметил житель Ассиновской Ваха.

В селении Ассиновская живут более 10 тысяч человек, но проблемы с водоснабжением были только у нескольких семей на окраине села. «Это новые [участки], которые выделены людям всего несколько лет назад. Улица – окраинная, в целом по Ассиновской водоснабжение имеется и функционирует без сбоев. Провести питьевую воду на окраине планировалось в следующем году в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий. После эфира с участием главы республики, были выделены необходимые средства и вопрос теперь закрыт», - рассказали в местной администрации корреспонденту "Кавказского узла".

Политологи сочли эффективным "ручной режим" управления в Чечне

Быстрая реакция властей на проблему жителей Ассиновской - показательный пример действия установленного в Чечне режима "ручного управления", считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«В Чечне создан авторитарный режим, на руководящие должности назначаются друзья или родственники вышестоящих руководителей. Чиновники [на нижних уровнях] обязаны неукоснительно и моментально исполнять указания, спущенные сверху. Скажут провести воду – проведут воду, газ – так газ. Скажут задержать или арестовать того или иного человека – будет сделано», - заявил «Кавказскому узлу» Кутаев.

Такой режим работает эффективно, поскольку у правящей верхушки есть «серьезные рычаги давления на подчиненных», отметил он.

Сходного мнения придерживается политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко. «Без сомнения, это пример ручного управления. Кадыров берет пример с Путина, использующего образ доброго волшебника - после обращения к нему на «Прямой линии с президентом» ситуация мгновенно улучшается. Кадыров прибегает к методу решения сложных проблем в одно мгновение. Это не ноу-хау», - сказал Серенко корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог также разделяет мнение, что этот метод управления с точки зрения политтехнологий достаточно эффективен. «Кадыров востребован общественным мнением, населением. Мгновенное решение вопроса дает эмоциональный эффект, а народ очень любит верить в чудо, - хоть и часто обманывается, но продолжает верить. Это может послужить примером работы для руководителей других кавказских республик», - считает Серенко.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко также провел аналогии между эфирами Рамзана Кадырова и "Прямой линией" Владимира Путина.

«Это стопроцентное повторение действий Путина. Кадыров говорит: "Я солдат Путина, я беру с него пример, мне можно так же, я учусь у Путина". Кадыров небезосновательно считает, что может решить любой вопрос в республике, как политический, так и индивидуальный», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ручное управление Чечней эффективно, так как это маленькая республика, но ценой быстрой помощи по указанию Кадырова становятся личные свободы жителей, отмечает Малашенко. «Кадыров дает понять: ребята, от меня зависит ваша личная жизнь, не хулиганьте – я об этом тоже знаю», - сказал политолог.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне, жители республики неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. При этом практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

В других кавказских республиках ручное управление вряд ли может быть эффективным, считает эксперт. «В Чечне есть Кадыров, к этому все приучены, а в том же Дагестане за время правления Кадырова сменилось уже пять руководителей, в Кабардино-Балкарии три. Тут глава может быть кому-то неугоден, в Чечне же таких рассуждений не ведется», - пояснил Малашенко.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".