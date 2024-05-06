Мобилизованный из Ставропольского края убит на Украине

06 мая 2024, 22:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сержант Арсен Пицхелаури убит в зоне боевых действий, сообщил глава Минераловодского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 357 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел ", ко 2 мая власти признали убитыми в ходе военной операции как минимум 356 бойцов со Ставрополья.

Арсен Пицхелаури убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе № 4 села Нижняя Александровка, где учился боец.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Пицхелаури - ветеран боевых действий, был мобилизован в сентябре 2022 года. Ему было 35 лет, дата смерти - 17 сентября 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 357 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.