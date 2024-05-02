Трое военных со Ставрополья убиты на Украине

02 мая 2024, 11:21

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Алексей Плетников, Игорь Галенин и Юрий Юрченко убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 356 военнослужащих из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что на Украине убит Иван Лукьянченко из Благодарненского округа. Он стал, по меньшей мере, 353-м военнослужащим из Ставропольского края, который был официальном признан убитым в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции убит младший сержант Алексей Плетников, сообщила 26 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Советского округа Ставропольского края.

Военные из Ессентуков Игорь Галенин и Юрий Юрченко убиты в зоне спецоперации на Украине, сообщила также 25 апреля на своем сайте администрация города.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 356 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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