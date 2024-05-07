Следствие просит арестовать Кеворкову

07 мая 2024, 12:01

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Следователи намерены сегодня ходатайствовать перед Басманным судом в Москве о заключении под стражу журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании ею терроризма, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма.

Во время судебного заседания, которое запланировано на сегодня, следствие попросит суд арестовать Надежду Кеворкову по делу о оправдании терроризма, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника Басманного суда Москвы.

Судебное заседание в Басманном районном суде запланировано на 14.00. Судья Ленская рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения Кеворковой в виде заключения под стражу, написал в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикацию в ее телеграм-канале, которую она разместила в 2018 году. Речь идет о тексте убитого журналиста Орхана Джемаля. В 2010 году он опубликовал текст о нападении на Нальчик.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик. В результате нападения по меньшей мере 250 боевиков погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Надежда Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

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