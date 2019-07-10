Отравление жителей чеченского села актуализировало проблему с питьевой водой

10 июля 2019, 14:43

Десятки жителей чеченского села Ишхой-Юрт обратились к врачам с признаками отравления, 13 из них госпитализированы, заявили в Минздраве региона. Предварительной причиной инцидента власти назвали загрязнение источника, который используют сельчане из-за отсутствующего центрального водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2014 года в селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни был отмечен случай массового отравления местных жителей питьевой водой. Тогда в течение суток были госпитализированы более 100 человек. Позднее специалисты установили, что источником отравления стала родниковая питьевая вода, которая в результате прошедших ливневых дождей оказалась загрязненной.

Всего в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни за помощью к врачам обратилось несколько десятков отравившихся, 13 из них были госпитализированы, сообщили в Минздраве Чечни. «Первые пострадавшие обратились за помощью к врачам в субботу (6 июля). В последующие два дня на недомогания пожаловались несколько десятков человек, часть из которых получила помощь в местном фельдшерском пункте. 13 жителей Ишхой-Юрта, получившие отравления средней степени тяжести, госпитализированы в инфекционное отделение Гудермесской райбольницы», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в министерстве.

По словам представителя ведомства, состояние госпитализированных остается стабильным. «Угрозы рецидива (у госпитализированных) нет. Уже в ближайшие дни по мере выздоровления пациенты будут переведены со стационарного лечения на амбулаторное, и еще какое-то время будут под присмотром врачей» - завила представитель министерства.

Предположительно, причиной массового отравления жителей Ишхой-Юрта стала питьевая вода. «В Ишхой-Юрте нет централизованного водоснабжения, питьевая вода поступает в село из родникового источника. Вероятнее всего, причиной случившегося стало загрязнение источника после недавних ливней. Пробы воды отправлены на экспертизу, ждем результатов», - отметили в ведомстве.

Предварительной причиной массового отравления жителей стала загрязненная вода

По словам министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, предварительные результаты исследований воды из родникового источника в селе показали значительное превышение норм загрязнения. «Предварительно, инфицированность в воде в шесть раз выше (нормы)….(Это) может (привести к отравлению), даже если в два раза превышено», - процитировал выступление Сулейманова на совещании с главой республики Рамзаном Кадыровым местный телеканал «Грозный» в телесюжете, размещенном на YouTube-канале телекомпании 9 июля

На совещании Рамзан Кадыров также поручил первому вице-премьеру правительства Чечни Исе Тумхаджиеву решить вопрос обеспечения населенного пункта качественной питьевой водой и при необходимости провести новый водопровод, перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Кадырова.

Авторы телесюжета ЧГТРК также подчеркнули, что причиной нерешенности проблем с водоснабжением в некоторых населенных пунктах Гудермесского района является чрезмерное потребление воды, а также использование питьевой воды для технических нужд.

После инцидента в селе Ишхой-Юрт временно запрещено набирать воду из родникового источника, сообщили в администрации муниципалитета. «До получения результатов экспертизы и установления причин случившегося водоснабжение села из родникового источника прекращено. Организована доставка питьевой воды спецтранспортом из других мест», – заявили корреспонденту «Кавказского узла» в префектуре. Численность жителей селения Ишхой-Юрт, согласно полученным в районной администрации данным, составляет более 4 200 человек.

Местные жители связали отравления в селе с проблемой водоснабжения

Местные жители отмечают, что это уже не первый случай массового отравления сельчан питьевой водой. «Вода у нас берется из родника, держим ее в накопителях во дворах, потому что нет водопровода. Летом 2014 года у нас уже было массовое отравление: больше 100 человек попали в больницу. Сейчас ситуация повторилась... Пока не будет решен вопрос с источником воды, отравления будут повторяться», - уверен местный житель Мовсар.

«Питьевая вода к нам поступает из родника, что выше в лесу. Недавно были сильные дожди, а источник – открытый... Нужно либо скважину бурить, либо каким-то другим образом вопрос решать», - полагает другой житель села Умар.

Также местные жители рассказали, что после случившегося им приходится пользоваться привозной водой. «Подачу воды нам перекрыли, пользуемся пока привозной. Ее нам доставляют водовозами», - отметила местная жительница Лариса.

Напомним, что в апреле 2016 года среди пользователей сети WhatsApp в Чечне распространялась информация о массовом отравлении людей питьевой водой в Гудермесском районе. Местные жители говорили, что опасаются пить воду из-под крана. Власти Чечни опровергли эти сведения, правоохранительные органы анонсировали поиск распространяющих их лиц.