Военно-Грузинская дорога закрыта для движения любых машин

07 мая 2024, 03:58

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В связи со сходом лавины в Грузии введен запрет на проезд любого транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 апреля был запрещен выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. С вечера того же дня ограничения на проезд были сняты.

Военно-Грузинская дорога закрыта для движения любого вида транспорта с 00.15 мск 7 мая до особого распоряжения, сообщает МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

По данным ведомства, запрет введен в связи со сходом лавины в Грузии и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. Движение транспорта запрещено на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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