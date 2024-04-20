20 апреля 2024, 05:58

Военно-Грузинская дорога открыта для любого транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сняты все ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге, разрешен проезд любого транспорта, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 апреля был запрещен выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

С 19.20 мск 19 апреля разрешен проезд любого автотранспорта по Военно-Грузинской дороге на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Такое решение принято в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

В очереди на КПП "Верхний Ларс" по данным на 06.00 мск сегодня, 20 апреля находится 833 грузовых автомобиля, следует из данных на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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