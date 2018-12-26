Правозащитники назвали пиаром реакцию Кадырова на жалобу ребенка

26 декабря 2018, 22:01

Решение проблемы мальчика из Грозного, обратившегося к Рамзану Кадырову, - пиар-акция главы республики, проведенная в стиле аналогичных акций Владимира Путина. Кадыров манипулирует мнением жителей Чечни, демонстрируя полярные реакции на обращения людей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров обратил внимание мэра Грозного на видеоролик мальчика, который пожаловался в Instagram на коммунальную проблему - текущую из обоих кранов горячую воду. В тот же день в аккаунте ребенка появилось новое видео: мальчик объявил, что Кадыров "его осчастливил", а мэр Грозного подарил радиоуправляемую машину.

В аккаунте ребенка, у которого, по данным на 18.45 мск 26 декабря более 38,8 тысяч подписчиков, появляются видеозаписи, в которых мальчик упоминает главу Чечни. По крайней мере одна из видеозаписей и комментарии к ней свидетельствуют о том, что ребенок - родственник высокопоставленного чеченского чиновника.

Судить о степени участия родителей мальчика в записи видео и их возможных мотивах сложно, однако этот случай стал очередной пиар-акцией для Рамзана Кадырова, констатировал руководитель программы «Горячие точки» ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Правозащитник не разделил предположение, что родные мальчика держали в уме случаи давления на взрослых жителей Чечни после жалоб главе республики и рассуждали, что ребенок с подобным не столкнется.

"Нельзя сказать, что это специально продуманная акция родителей мальчика для решения проблемы, но в целом это пиар-акция Рамзана Кадырова. Любое подобное обращение для решения конкретной проблемы используется потом для пиара политиков”, - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Пиар-акции такого рода свидетельствуют, по словам Орлова, об ущербности системы управления. "Подобные проблемы при нормальной системе госуправления решает чиновник определенного уровня, а никак не глава республики или государства, до которого дошла проблема. Жалобы граждан должны поступать к ответственным лицам, которые сразу начинают решать проблему, но поскольку такой системы нет, мелкие проблемы решаются после вмешательства Кадырова. Когда все решает один человек, каждое его действие становится пиар-акцией", - пояснил он.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также сочла реакцию на жалобу мальчика "пиар-игрой Рамзана Кадырова".

"Здесь есть фактор манипуляции: кого-то наказывают за обращения, а кого-то, наоборот, одаряют. То есть люди должны жить в страхе и ожидании, накажут за [очередное] обращение или нет, Кадыров может реагировать неожиданным образом. Скоро Новый год, Кадырову хочется показаться хорошим и добрым, вот он и сыграл роль Деда Мороза. То же самое проделывает Владимир Путин: то дарит девочке платье, то ребенка в животик целует. Это всегда применяется, чтобы показать, как политик хорошо относится к детям. Такие пиар-акции начались давно и будут длиться еще долго", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Только в конце ноября житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения. Один из первых случаев публичного осуждения критиков власти и принуждения их к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда житель Чечни Адам Дикаев в Instagram подверг критике Рамзана Кадырова. Спустя неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку действующей власти. Отказалась от своих слов и Айшат Инаева, в декабре 2015 года пожаловавшаяся Кадырову на тяжелое положение жителей республики. О судьбе жителя Кенхи после жалобы на коррупцию в Чечне рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

Не все взрослые подвергались давлению после своих жалоб Кадырову, но когда обращение поступает от ребенка, шансы на решение озвученной проблемы заметно возрастает, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Неверно представление, что каждый, кто жалуется [Кадырову], подвергается давлению, это не так. Но когда ребенок жалуется на что-то и делает это перед Новым годом, других вариантов реакции не остается», - сказала Сокирянская корреспонденту «Кавказского узла».

Механизм личного обращения к Кадырову очень популярен в Чечне, отметила правозащитница. «Instagram Кадырова раньше был эффективным способом реального решения проблем. Кадырову нравится показывать, что он главный решальщик проблем в этой республике, но многое также зависит от его настроения: сегодня у него настроение наказать, а завтра настроение помочь, поэтому реакция может быть совершенно непредсказуемой», - сказала она.