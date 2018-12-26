Кадыров ответил на жалобу мальчика из Грозного на проблемы с водой

26 декабря 2018, 13:54

Рамзан Кадыров обратил внимание мэра Грозного на видеоролик мальчика, который пожаловался в Instagram, что у него из двух кранов течет горячая вода.

Видеоролик, в котором мальчик жалуется, что у него из двух кранов течет "горячущая вода", был размещен в 15.43 мск 25 декабря на странице главы Чечни в соцсети "ВКонтакте". "Водоканал, немедленно сделай мне с одной стороны холодную воду, а с другой горячую, иначе я младшему Рамзану Кадырову расскажу", - возмутился на видеозаписи ребенок.

Рамзан Кадыров обратил внимание мэра Грозного Ибрагима Закриева на это видео, пошутив при этом по поводу того, как резко высказал свои претензии ребенок.

"Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Рамзан Кадыров услышал. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче - установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено?" - написал Кадыров, подчеркнув, что "время пошло".

Это второе обращение от детей за последнюю неделю, которое Рамзан Кадыров публикует на своей странице в сети "ВКонтакте". 22 декабря глава Чечни разместил аудиообращение, в котором мальчик из Дагестана пожаловался Рамзану Кадырову на врачей и попросил о помощи. Глава Чечни пообещал, что разберется в этом вопросе и поможет с оплатой лечения. В свою очередь Минздрав Дагестана выступил с обращением, что ребенок пройдет курс лечения совершенно бесплатно.

В тот же день, 25 декабря, в аккаунте ребенка в социальной сети Instagram, появилось новое видео, в котором мальчик отметил, что "сегодня Рамзан Кадыров-младший его осчастливил" и "все мечты исполнил", а мэр Грозного подарил радиоуправляемую машину. "Настоящий мужик этот наш мэр города", - отметил мальчик в своем видео, показав игрушечный автомобиль.

В аккаунте ребенка, у которого, по данным на 13.45 мск 26 декабря более 38,1 тысяч подписчиков, появляются видеозаписи, в которых мальчик упоминает главу Чечни, а 24 декабря опубликовано видео с рядом фотографий, где мальчик на руках у пожилого мужчины. На видео наложен звукоряд разговора ребенка с дедушкой.

Пользователи соцсети выразили мальчику соболезнования в связи со смертью деда, отметив, что не знали ранее, что ребенок родственник высокопоставленного чеченского чиновника. При этом комментаторы подчеркнули, что узнали дедушку мальчика на фото.