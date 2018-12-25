Минздрав Дагестана перехватил инициативу Кадырова в помощи больному ребенку

25 декабря 2018, 14:59

Мальчик, пожаловавшийся Рамзану Кадырову на дагестанских врачей, проходит лечение в федеральных медцентрах за счет государства, сообщил Минздрав Дагестана после предложения главы Чечни оплатить лечение ребенка.

Аудиообращение ребенка к Рамзану Кадырову глава Чечни опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 22 декабря. В обращении мальчик сообщил, что у него онкологическое заболевание, а врачи в Махачкале "не хотят" его лечить, и попросил о помощи.

"Я услышал тебя. Уже дал поручение выяснить, какие у тебя проблемы, какая нужна помощь, где можно лечить. Никаких проблем, связанных с финансированием оказания тебе медицинской помощи не будет, независимо от того, в России это или за рубежом", - ответил ребенку на своей странице Рамзан Кадыров, пояснив, что расходы возьмет на себя фонд имени Ахмата Кадырова.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, после гибели первого президента Чечни. Президентом фонда является вдова Ахмата Кадырова – Аймани Кадыров, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета фонда, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Ребенок, обратившийся к Рамзану Кадырову, в январе пройдет курс лучевой терапии в Московском НИИ рентгенрадиологии, заявила сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана. "Лечение мальчик получит бесплатно, по федеральной квоте. Договоренность об этом с врачами данного федерального центра в начале декабря 2018 года была достигнута специалистами Минздрава Дагестана", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Ведомство пояснило, что в октябре ребенок проходил лечение в федеральном медцентре в Санкт-Петербурге. "Лечение в федеральных центрах детям с онкологическими заболеваниями проводится за счет государства, т.е. бесплатно. Деньги в данном случае требуются только на проезд и проживание родителей. В настоящее время ребенок находится в г.Москве в гостинице. Ждет результата пересмотра гистологии в НИИ Бурденко", - сообщила пресс-служба Минздрава, отметив, что на новогодние праздники мальчик вернется в Дагестан.

"Мы вынуждены здесь писать подобные посты и рассказывать о том, что было сделано, из-за того, что многие искаженно преподносят информацию", - говорится в сообщении министерства.