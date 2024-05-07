Российские военнослужащие во время военной операции на Украине. Скриншот видео Минобороны РФ

07 мая 2024, 12:50

Власти признали убитыми на Украине 3900 военных с юга России

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С начала специальной военной операции на Украине убиты не менее 1925 бойцов из СКФО и 1975 военных из ЮФО, следует из отчетов властей и силовиков. Больше всего убитых военнослужащих – из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на 2 мая представители властей и силовики официально признали, что за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине убит как минимум 3851 военнослужащий из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество убитых бойцов приходилось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО признали убитыми как минимум 3900 военнослужащих из ЮФО и СКФО.

Согласно официальным данным, на Украине убиты 1925 бойцов из СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 842. Подтверждена гибель 280 жителей Северной Осетии, 357 военных из Ставропольского края, 189 жителей Чечни(власти обнародовали имена 166 погибших, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен) , 140 бойцов из Кабардино-Балкарии(Кавказскому узлу" известны имена 121 из них, о гибели еще 19 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году) , 58 – из Ингушетии и 59 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 1975 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине погибло 740 бойцов из Волгоградской области, 429 – из Ростовской области, 381 военнослужащий из Краснодарского края, 302 силовика из Астраханской области, 53 военных из Адыгеи, а также 70 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым о российской потере в ходе СВО сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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