07 мая 2024, 10:58

Пятеро бойцов из Ростовской области убиты на Украине

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Алексей Бельков, Александр Сергейко, Виталий Войцеховский, Валерий Барлыков и Кирилл Бабаев погибли в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине властями признаны убитыми не менее 429 военнослужащих из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что на Украине убит Константин Белоглазов из Красносулинского района. Он стал, по меньшей мере, 424-м военнослужащим из Ростовской области, который был официально признан властями убитым в ходе специальной военной операции (СВО).

Семьям убитых в зоне СВО бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне военной операции на Украине убиты Алексей Бельков, Александр Сергейко, Виталий Войцеховский, Валерий Барлыков и Кирилл Бабаев. В честь них, а также других убитых в СВО военнослужащих, в Зернограде открыт мемориал, сообщил 1 мая в своем телеграм-канале глава Зерноградского района Василий Панасенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 429 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Четверо жителей Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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