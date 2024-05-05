Военный из Ростовской области убит в боях

05 мая 2024, 16:15

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Константин Белоглазов убит в ходе военной операции, сообщила администрация Красносулинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 424 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Леонтьев стал 423-м участником военной операции на Украине, о смерти которого сообщали представители власти ростовской области.

Младший сержант Константин Белоглазов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Красносулинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориального стенда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 424 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".