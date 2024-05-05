05 мая 2024, 16:15

Военный из Ростовской области убит в боях

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Константин Белоглазов убит в ходе военной операции, сообщила администрация Красносулинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 424 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Леонтьев стал 423-м участником военной операции на Украине, о смерти которого сообщали представители власти ростовской области.

Младший сержант Константин Белоглазов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Красносулинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориального стенда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 424 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Четверо жителей Ростовской области убиты на Украине", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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