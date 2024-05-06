Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

06 мая 2024, 16:55

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Самат Мухамбеталиев убит в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 302 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Масолкин убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции не менее 301 бойца из Астраханской области.

О смерти 38-летнего Самата Мухамбеталиева глава Красноярского района сообщил сегодня в своем телеграм-канале, отметив, что тот был убит "8 апреля на территории Херсонской области при выполнении боевого задания".

Самат Мухамбеталиев родился в селе Забузан, служил в УФСИН по Астраханской области. В июне 2022 года в звании капитана он вышел на пенсию и устроился пожарным в МЧС. "В апреле 2023 года он отправился в зону проведения СВО в составе Астраханского реактивного артиллерийского дивизиона «Лотос»", - приводятся в публикации факты из биографии Мухамбеталиева.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 302 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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