Коалиция международных организаций поддержала Губада Ибадоглу

07 мая 2024, 13:49

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240 известных ученых, общественных и политических деятелей, представителей общественных организаций поставили подписи под обращением к властям Азербайджана, в котором потребовали прекратить преследование Губада Ибадоглу и обеспечить его качественным лечением. Обращение было принято по инициативе международной коалиции организаций гражданского общества.

Как сообщал "Кавказский узел", состояние здоровья ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу ухудшилось в заключении. 24 апреля медобследование подтвердило проблемы со здоровьем у Ибадоглу.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается.

240 частных лиц и общественных организаций вступились за Ибадоглу

164 организаций гражданского общества и 76 частных лиц (в том числе высокопоставленные лица, правозащитники, ученые) из различных стран мира 7 мая поставили свои подписи под открытым письмом к властям Азербайджана с требованием освободить Губада Ибадоглу.

Обращение опубликовано на сайте международной коалиции организаций гражданского общества по Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции (КООНПК), выступившей автором документа.

Коалиция КООНПК является всемирной сетью, охватывающей более 350 организаций гражданского общества (ОГО) из более чем 100 стран, которые наблюдают за ходом выполнения Конвенции ООН против коррупции. Коалиция, задачей которой является мобилизация гражданского общества на действия в поддержку КООНПК на международном, региональном и национальном уровнях, была основана в августе 2006 года, сообщается на сайте КООНПК.

"Коалиция КООНПК и еще 239 подписавших ее частных лиц и организаций решительно требуют немедленного и безоговорочного освобождения нашего друга и коллеги Губада Ибадоглу", – приведены в обращении слова управляющего директора КООНПК Матиаса Хутера.

Он указал на вклад Ибадоглу в международное антикоррупционное движение". "Губад является членом нашей сети и видным голосом в мировом антикоррупционном движении <…>. Ужасно, что человек, посвятивший свою жизнь обеспечению благосостояния азербайджанского народа, сейчас страдает от таких последствий. Обвинения против Губада не имеют под собой никакого основания, и власти Азербайджана должны немедленно снять их", – заявил Хутер.

Ибадоглу страдает диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и высоким давлением. Его состояние значительно ухудшилось за время пребывания под стражей из-за недостаточного ухода за ним, сказано в обращении. "Сейчас он подвергается риску опасного для жизни обострения сердечной болезни, если ему не будет оказана соответствующая медицинская помощь в ближайшее время", – подчеркивается в документе.

Ибадоглу является известным борцом с коррупцией в Азербайджане. Он разоблачил значительный случаи коррупции в нефтегазовом секторе страны, выступал за прозрачность бюджета и способствовал конфискации активов, украденных и спрятанных в офшорах азербайджанскими олигархами, отметили авторы обращения. Они подчеркнули, что Ибадоглу также инициировал создание образовательного фонда в Великобритании для конвертации конфискованных активов в стипендии для азербайджанских студентов.

Обращение адресовано правительству Азербайджана. Среди адресатов также США (в качестве действующего председателя Конференции государств-участников КООНПК), Великобритания (где Ибадоглу проживал и преподавал на момент ареста), а также Европейский Союз, (парламент которого недавно принял резолюцию, призывающую европейские институты сделать больше для поддержки дела ученого).

"Коалиция КООНПК призывает международное сообщество принять быстрые и решительные меры для защиты здоровья и свободы Губада Ибадоглу и всех других политических заключенных, которые в настоящее время томятся в тюрьмах Азербайджана. Мы призываем Азербайджан, как принимающую сторону предстоящей климатической конференции COP, соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и гарантировать безопасную и благоприятную среду для активистов гражданского общества, журналистов и правозащитников", – подчеркивается в петиции.

Власти обязали Ибадоглу носить электронный браслет слежения

За время содержания под стражей Губад Ибадоглу серьезно подорвал здоровье, отметил его брат Галиб Байрамов.

"Сразу после перевода Губада под домашний арест мы занялись обследованиями состояния его здоровья. До ареста у него были три большие проблемы: сахарный диабет, аневризма аорты сердца и боли в позвоночнике. В период заключения эти болезни усугубились из-за отсутствия необходимого лечения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Байрамов отметил, что уровень сахара в крови Ибадоглу, когда тот находился под стражей, в 2-3 раза превышал норму. В следственном изоляторе он приобрел новые болезни: субхондральный склероз, протрузию, остеофит, полинейропатию и другие. Толщина аорты увеличилась до опасного уровня в 50-52 миллиметра. "Это та грань, когда может произойти ее разрыв. Болезнь в сердце нас особенно беспокоит, так как этот недуг безболезненный и может в любой момент усугубиться до летального исхода", – пояснил Байрамов.

По его словам, врачи настоятельно рекомендовали Ибадоглу спокойствие, поэтому он сейчас переехал на дачу в окрестностях Баку. "К сожалению, спустя две недели после перевода под домашний арест сотрудники полиции ему для контроля надели на ногу электронный браслет. Эта норма закона обычно на практике не применяется, однако в случае с Губадом вдруг решили надеть ему электронный браслет", – рассказал Байрамов.

Близкие опасаются, что действие электронного браслета негативно повлияет на здоровье Ибадоглу. Тем более, что он имеет заболевания ног из-за повреждения нервных окончаний. Это является последствиями высокого уровня сахара в крови в течение длительного периода, рассказал Байрамов.

По его словам, сохранение режима домашнего ареста препятствует также Ибадоглу для выезда за рубеж для получения эффективной медицинской помощи в зарубежных клиниках.

Электронное наблюдение в Азербайджане над подследственными используется относительно редко, отметил адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов. "В случае с Ибадоглу вряд ли была целесообразность использования этого инструмента. Его передвижения и так ограничены. Он живет на даче и выходит из нее только для посещения клиники", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Защита ожидает начала судебного разбирательства, чтобы ходатайствовать о прекращении уголовного дела, добавил Байрамов.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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