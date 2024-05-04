Итоги проверки качества воды в Махачкале вызвали вопросы у горожан

04 мая 2024, 12:58

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Специалисты признали непригодной для питья водопроводную воду в махачкалинском поселке Загородный, селе Красноармейском и в двух домах по улицам Краснодарской и Акушинского, сообщили в Роспотребнадзоре. Сомнительное качество воды нуждается в проверке и по другим адресам, указали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", жителям северных районов Махачкалы и ближайших пригородов подается опасная для питья вода, поскольку она не отвечает требованиям безопасности и гигиеническим нормам, заявило 2 мая управление Роспотребнадзора.

В Махачкале и других городах Дагестана много лет сохраняется проблема с водоснабжением. В марте 2023 года мэрия Махачкалы предупреждала жителей поселка Шамхал-Термен о запрете пить водопроводную воду и рекомендовала использовать только бутилированную.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований качества водопроводной воды были отобраны со стационарных точек 18 апреля, и пробы воды не соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685-21 1 в поселке Загородный и селе Красноармейское, а также в поселке Семендер по улице Краснодарской, 54, и по улице Акушинского, 82 в Махачкале, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Там водопроводная вода запрещена для питья, подчеркнул он. "Для исключения угрозы возникновения острых кишечных инфекционных заболеваний с водным фактором передачи просим жителей вышеперечисленных районов не пить воду из-под крана, использовать кипяченую либо бутилированную воду", - сказал представитель Роспотребнадзора, не уточнив, чем вызвано загрязнение воды по этим адресам.

В селе Красноармейском часто идет мутная вода с запахом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Арслан. "Ее приходится отстаивать и кипятить. Некоторые устанавливают баки, куда заливают привозную воду. Для приготовления пищи мы покупаем бутилированную воду, что создает дополнительную нагрузку на бюджет семьи", - сказал он.

Жительница Семендера Раисат возмутилась тем, что людей не предупредили вовремя об опасности воды. "Почему об этом сообщили почти через две недели после того, как выяснили, что воду нельзя пить? В Семендере постоянно перебои с водой, и она не лучшего качества. Но почему-то указан только один адрес, там что, отдельная линия идет?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Проблема с питьевой водой не только в Семендере, Красноармейском, но и в других пригородных поселках Махачкалы - Шамхале, Богатыревке, Ленинкенте. Вода поступает с перебоями, особенно летом, и ее трудно назвать питьевой, скорее техническая, ее невозможно пить. Выходит, мы платим за питьевую воду, а получаем непонятно какого качества", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ленинкента Расул.

Согласно федеральному закону о водоснабжении и водоотведении, за организацию водоснабжения населенных пунктов отвечают местные администрации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Какой по качеству должна быть питьевая вода, описывается в ГОСТ и правилах СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению". В случае неисполнения властями своих обязательств нужно подавать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, в правоохранительные органы", - сказал юрист.

Напомним, осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации в Махачкале привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Массовое отравление водой в Махачкале".

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