03 мая 2024, 04:28

Роспотребнадзор признал опасной для питья воду в Махачкале

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Жителям северных районов Махачкалы и ближайших пригородов подается вода, не отвечающая требованиям безопасности и гигиеническим нормам, установил Роспотребнадзор по Дагестану. 

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале и других городах Дагестана на протяжении многих лет сохраняется проблема с водоснабжением. В марте 2023 года мэрия Махачкалы предупреждала жителей поселка Шамхал-Термен о запрете пить водопроводную воду и рекомендовала использовать только бутилированную. 

Осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации в Махачкале привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Массовое отравление водой в Махачкале".

Вода, которая подается в дома жителей севера Махачкалы и ее пригородов, опасна для питья. К такому выводу пришел Роспотребнадзор по Дагестану по итогам исследования проб, взятых в апреле. 

Согласно результатам исследования, качество водопроводной воды в районе проспекта Акушинского, 82 и поселках Загородный, Красноармейское и Семендер не отвечает гигиеническим нормам. Перечисленные пригородные поселки административно входят в состав Кировского района Махачкалы. 

«Результаты лабораторно-инструментальных исследований качества водопроводной воды (...) не отвечают установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — цитирует сообщение респуболиканского Роспотребнадзора 2 мая РБК. 

В ведомстве попросили махачкалинцев не пить воду из-под крана в связи с угрозой распространения кишечных инфекционных заболеваний. 

"Кавказский узел" писал также, что в некоторых частях Избербаша уже около 10 дней отсутствует водоснабжение. Отсутствие воды связано с аварией на изношенном водоводе, ремонт магистрального водопровода Каспийск – Избербаш займет не менее трех лет, заявило руководство Горводоканала.

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Примечание:

"Проблема утилизации отходов в Дагестане встревожила аналитиков", "Повышение тарифов на водоснабжение в Дагестане возмутило предпринимателей", "Боец из Ингушетии пожаловался Путину на проблему с водой и светом в селе". 

Автор: "Кавказский узел"

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