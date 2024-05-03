Роспотребнадзор признал опасной для питья воду в Махачкале

03 мая 2024, 04:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителям северных районов Махачкалы и ближайших пригородов подается вода, не отвечающая требованиям безопасности и гигиеническим нормам, установил Роспотребнадзор по Дагестану.

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале и других городах Дагестана на протяжении многих лет сохраняется проблема с водоснабжением. В марте 2023 года мэрия Махачкалы предупреждала жителей поселка Шамхал-Термен о запрете пить водопроводную воду и рекомендовала использовать только бутилированную.

Осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации в Махачкале привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Массовое отравление водой в Махачкале".

Вода, которая подается в дома жителей севера Махачкалы и ее пригородов, опасна для питья. К такому выводу пришел Роспотребнадзор по Дагестану по итогам исследования проб, взятых в апреле.

Согласно результатам исследования, качество водопроводной воды в районе проспекта Акушинского, 82 и поселках Загородный, Красноармейское и Семендер не отвечает гигиеническим нормам. Перечисленные пригородные поселки административно входят в состав Кировского района Махачкалы.

«Результаты лабораторно-инструментальных исследований качества водопроводной воды (...) не отвечают установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — цитирует сообщение респуболиканского Роспотребнадзора 2 мая РБК.

В ведомстве попросили махачкалинцев не пить воду из-под крана в связи с угрозой распространения кишечных инфекционных заболеваний.

"Кавказский узел" писал также, что в некоторых частях Избербаша уже около 10 дней отсутствует водоснабжение. Отсутствие воды связано с аварией на изношенном водоводе, ремонт магистрального водопровода Каспийск – Избербаш займет не менее трех лет, заявило руководство Горводоканала.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.