Избербашцам предложено ждать несколько лет решения проблемы с водоснабжением

02 мая 2024, 13:51

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В некоторых частях Избербаша около 10 дней отсутствует водоснабжение, проблема с подачей воды весной и летом стала хронической, пожаловались горожане. Отсутствие воды связано с аварией на водоводе, который сильно изношен. Чтобы решить проблему, нужно отремонтировать магистральный водопровод Каспийск – Избербаш. Это займет не менее трех лет, заявило руководство Горводоканала.

Как информировал "Кавказский узел", 20 января глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования дела о перебоях с подачей воды жителям Избербаша. Горожане пожаловались в Telegram, что проблемы с водоснабжением продолжаются.

Еще 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

В Избербаше уже более недели проблема с водоснабжением, рассказал местный житель Магомедрасул. "Около 10 дней нет воды по улице Буйнакского. Приходится покупать бутилированную воду, нет возможности постирать вещи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с водоснабжением в городе стала системной, отметила жительница Избербаша Марьям. "Зимой вода более-менее поступала, к лету – вечная проблема. Водовозки приезжают не на все улицы, пожилым людям трудно до них добираться и нести домой воду", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Неделю нет воды по улице Каякентская, отметила местная жительница Мадина. "В прошлом году к концу мая начались такие же проблемы. Нет возможности постирать детям вещи к школе, приходится покупать воду для приготовления еды", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

На отсутствие водоснабжения корреспонденту "Кавказского узла" также пожаловались жители улиц Калинина, Маяковского и Эмирова.

Весь город остался без воды, за исключением тех, кто пробурил себе скважины, привела 30 апреля в своем телеграм-канале газета "Черновик" слова одного из жителей Избербаша.

Проблема с водоснабжением в Избербаше длится не менее десятка лет, заявил исполнительный директор филиала "Избербашский горводоканал" Ибрагим Гамидов. "Привести в порядок магистральный водопровод "Каспийск-Избербаш" за год, даже за два-три года, невозможно. Магистральный водопровод имеет протяженность 46 километров. На сегодняшний день заменены 400 метров", – сказал Гамидов на кадрах видео, опубликованного 1 мая в телеграм-канале Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана.

На водоводе произошла авария, после ее устранения вновь произошел порыв, добавил он. "Все знают, когда происходят аварии на магистральном водопроводе, нужно от четырех до шести дней, чтобы запитать город", – пояснил Гамидов.

Напомним, 24 июля 2023 года жители Избербаша провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Воды в домах избербашцев не бывает месяцами, отметили комментаторы в соцсети. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск.

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