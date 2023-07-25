Меликов отреагировал на протест жителей Избербаша

25 июля 2023, 00:29

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Проблема перебоев с подачей воды в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей - Каспийск, заявил глава Дагестана после протестов местных жителей, призвав избербашцев проявить терпение. Он раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили ситуацию жителям.

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен жителей Избербаша собрались сегодня на митинг около здания местного "Водоканала" и потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев водоснабжения не бывает месяцами.

10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на протесты жителей Избербаша в связи с отсутствием воды. Он отметил, что водовод Каспийск – Избербаш был построен в 80-х годах, по мере роста города росла нагрузка. "Долгие годы образующиеся дыры просто латали до следующей поломки. И каждый раз специалистам приходится приостанавливать подачу воды. Резервной линии нет. А аварий только за два дня было 30! Местами даже невозможно провести ремонт: из-за неудобного расположения водовода к нему не подобраться", - пояснил Меликов 24 июля в своем Telegram-канале.

По его словам, шаги для решения проблемы уже намечены. "От полумер нужно переходить к более конкретным шагам. Один из них – строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, который поможет в том числе обеспечить чистой питьевой водой избербашцев. На это республика получила 10,5 млрд рублей инфраструктурного кредита", - заявил он.

Глава Дагестана призвал избербашцев проявить терпение. "Понимаю, как нелегко с этими перебоями, но кто, как не вы, знает, насколько это давняя проблема. Мы хотим решить её раз и навсегда, но без вашей поддержки ничего не получится. Поэтому прошу проявить терпение. Со своей стороны обещаю, что мы будем решать вопрос системно и качественно", - пообещал Меликов жителям города.

При этом он раскритиковал местные власти за слабую коммуникацию с жителями. "Хотя работники Водоканала оперативно реагируют и сразу берутся за ремонт, с населением работа в городе провалена. Избербашцев не проинформировали вовремя о случившемся, и чтобы получить ответы на свои вопросы, им пришлось бить во все колокола. Обращаюсь ко всем руководителям: как только возникает проблема, вы должны сообщить людям и сразу же принять меры для облегчения их жизни, а не прятать голову в песок. Если водовозов мало и не все жители обеспечены водой, нужно привлекать дополнительные ресурсы. Если их нет – сообщить мне, чтобы мы вместе нашли выход", - подчеркнул он.

Глава Избербаша Магомед Исаков отчитался сегодня, что провел встречу с жителями города, которые вышли на митинг из-за отсутствия воды. "На водоводе «Каспийск-Избербаш» в городе Каспийск произошла крупная авария, которая была оперативно устранена филиалом Избербашского водоканала. Вода со вчерашнего дня (23 июля - прим. "Кавказского узла") поступает в резервуары Водоканала, однако поступающего объема воды пока недостаточно, система водоснабжения города продолжает наполняться. Поступление воды увеличивается с каждым часом и в скором времени воду в полном объеме подадут в город. Также по всем заявкам, поступающим в горводоканал, будет организован подвоз воды", - написал днем 24 июля Исаков в своем Telegram-канале.

Ранее жители Избербаша неоднократно жаловались на проблему с водоснабжением. Еще в августе 2021 года в местной мэрии заявили, что эта проблема является системной, потому что из водопровода расхищается половина воды, которая должна поступать в Избербаш.

Глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля 2022 года подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана нехватка воды. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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