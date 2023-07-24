Избербашцы устроили митинг из-за проблемы с водоснабжением

24 июля 2023, 12:03

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Несколько сотен жителей Избербаша собрались сегодня на митинг около здания местного водоканала и потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. В Избербаше проблема с подачей воды актуальна уже длительное время. В домах избербашцев водоснабжения не бывает месяцами, отметили комментаторы в сети.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Избербаша неоднократно жаловались на проблему с водоснабжением. Еще в августе 2021 года в местной мэрии заявили, что эта проблема является системной, потому что из водопровода расхищается половина воды, которая должна поступать в Избербаш.

10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

Ролик, на кадрах которого показан митинг в Избербаше из-за перебоев с водоснабжением, был сегодня опубликован в Telegram-канале "Дагестан".

На кадрах видео показаны несколько сотен человек. Ситуация на месте напряженная, люди говорят на повышенных тонах. При этом их слова неразборчивы из-за того, что собравшиеся выкрикивают фразы одновременно.

В описании ролика сказано, что митинг проходит около здания горводоканала. Что избербашцы жалуются, что летом им регулярно отключают воду. И что если раньше водоснабжение отключали по часам, то теперь воды не бывает длительное время. Разные районы города остались без воды на сроки от недели до месяца. Ситуация не меняется несмотря на то, что чиновники регулярно отчитываются об устранении коммунальных аварий, сказано в публикации.

Избербашцы жалуются, что у них нет воды уже восемь дней, передал сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула". К посту также прикреплены два видео. На одном из них мужчина, стоящий перед собравшимися, заявил, что водоканал бесплатно развозит воду. В ответ не это раздались возмущенные возгласы. "Какой бесплатно?" – воскликнула местная жительница, снимающая видео. Мужчина попытался успокоить собравшихся. Далее его слова неразборчивы, так как их перекрыл шум толпы.

На втором видео другая жительница Избербаша заявила, что если горадминистрация не справляется, то ей нужно запросить помощь. "Они воду продают", – заявил другой стоящий в толпе местный житель.

"Куда они возят воду "камазами"?" – задалась вопросом еще одна участница митинга.

"Надо нам всем просить помощи у федеральных властей", – заявила другая горожанка.

Также из толпы послышались и другие фразы, неразборчивые из-за того, что они звучат одновременно.

Люди стоят перед крыльцом, на котором в том числе видны несколько полицейских.

Публикация о том, что в Избербаше проблема с водоснабжением была размещена 23 июля в Instagram-паблике* _tut_izberbash, на который подписаны около 142 тысяч пользователей. На 11.45 мск 24 июля эта запись набрала 253 отметки "нравится" и 63 комментария. Часть их авторов призвала выйти на митинг.

"Нужно всем как один выйти на митинг", – заявила amirhanovasabina.

"Завтра [24 июля] в 08.30 возле водоканала встречаемся", – ответила ей ruzanka_averina.

"Уважаемые жители города Избербаш. Просьба выйти 24 июля в 08.30 к водоканалу по поводу воды. Затем в администрацию. Просьба всем жителям города не игнорировать", – призвал doktor_sol.

"Зачем нам такой глава города, если он не может решить проблему с водой?" – спросил пользователь rukisha_m_r.

"Воду дают на полчаса. Не успеваем набрать воды, искупать всех детей. Что за издевательство?" – возмутилась umm_gulnara.

"Из года в год такие проблемы", – отметила selima.19.12.

"Каждый год одно и то же", – подчеркнул пользователь memento_m.or1.

"Каждый год одно и то же. Когда уже закончится?" – задалась вопросом lapiruza8090.

За день да того, как избербашцы вышли на митинг, мэр города Магомед Исаков в своем Telegram-канале отчитался, что вода жителям Избербаша подается и что авария на водоводе "Каспийск-Избербаш" устранена.

На 11.45 мск на сайте администрации Избербаша, а также на ее странице в соцсети "ВКонтакте" нет комментариев относительно митинга, а также жалоб местных жителей на проблему с водоснабжением.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля 2022 года подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана нехватка воды. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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