Бастрыкин потребовал отчета по делу о перебоях с водой в Избербаше

20 января 2024, 20:50

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Глава Следкома затребовал информацию о ходе расследования дела о перебоях с подачей воды жителям Избербаша. Местные жители пожаловались в Telegram, что проблемы с водоснабжением продолжаются.

Как писал "Кавказский узел", жители Избербаша 24 июля 2023 года провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев не бывает месяцами. Проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал избербашцев проявить терпение, а также раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили горожанам ситуацию. Власти Избербаша отчитались, что проблема с подачей воды решена. Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет нарушения прав жителей Избербаша после их жалоб на отсутствие реакции чиновников на жалобы по поводу водоснабжения. Следствие возбудило уголовное дело о халатности (части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), говорится 25 июля в телеграм-канале ведомства.

Глава Следкома России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о перебоях с водоснабжением в г. Избербаше Республики Дагестан, сообщил сегодня Информационный центр Следкома России. Дело было возбуждено в связи с сообщениями о том, что "на протяжении 20 лет бесперебойная подача водоснабжения в жилые дома не организована, отмечаются постоянные прорывы трубопровода", а обращения к чиновникам "результатов не принесли".

"Дело заведено,но ситуация с водоснабжением не только не улучшается-наоборот ухудшилась. До сих пор проблема начиналась с весны до осени-теперь и зимой нет", - написал в комментариях пользователь с ником BMW. Cледователь, который ведет дело, в ответ попросил жителя оставить информацию "о конкретных неправомерных действиях каких-либо должностных лиц или граждан".

Пользователи Telegram сегодня пожаловались на отсутствие воды в Избербаше. "В городе Избербаш, по улице Азизова, уже третий день отключают воду. Дают только на пару часов. В наших домах не работает отопление без воды. Ночью ооочень холодно. Почти все многодетные семьи. Детям холодно", - опубликовал обращение жителей "Черновик".

"Опять Избербаш. Опять нет воды. Ладно, давали по графику, рано утром. Так уже пять дней воды нет вообще! Два дня шли ремонтные работы. А сейчас какое у них оправдание? Запасы давно исчерпаны", - говорится в другом обращении.

Ранее пресс-служба администрации Избербаша в своем Telegram-канале информировала, что в связи с переподключением ветхого участка магистрального водовода "Каспийск-Избербаш" "с 20 по 24 января текущего года возможны перебои с водоснабжением в городе Избербаш".

Напомним, 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

6 апреля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана актуальна проблема с нехваткой воды. Меликов отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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