Водопроводный кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

23 марта 2023, 12:09

Пользователи соцсети раскритиковали власти Махачкалы за проблему с питьевой водой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Роспотребнадзор запретил жителям махачкалинского поселка Шамхал-Термен пить водопроводную воду из-за угрозы отравления. В Махачкале проблема с грязной питьевой водой существует уже длительное время, а власти не предпринимают мер, чтобы решить ее, заявили комментаторы в соцсети.

21 марта администрация Махачкалы предупредила на своем сайте жителей поселка Шамхал-Термен о запрете пить водопроводную воду и рекомендовала использовать только бутилированную. Власти пояснили, что сотрудники управления Роспотребнадзора по Дагестану установили несоответствие санитарным нормам проб водопроводной питьевой воды, подаваемой жителям Шамхал-Термена.

Эта предупреждение администрации Махачкалы было 21 марта размещено в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей. На 11.45 мск 23 марта пост набрал 796 отметок "нравится" и 70 комментариев.

"В Махачкале когда чистая питьевая вода была из под крана, чтобы можно было ее пить?" – задалась вопросом raiska001_/.

"Эту воду из под крана давно уже многие не пьют. А в последнее время от воды шел неприятный запах", – отметила aishaalieva9799.

Некоторые комментаторы задались вопросом, почему если воду из водопровода нельзя пить, то за нее берут оплату как за питьевую. "Зачем тогда с людей берут оплату как за питьевую воду? Давайте платить тогда как за техническую воду. Ведь она такая и есть", – заявила kamalova___gigi.

"В этой республике есть власти, которые контролируют это? Сколько я себя помню нельзя пить воду из-под крана. Где собирают налоги, там всё как надо, контроль беспощадный. А где для народа?" – спросил пользователь с ником dagma_motivation.

Другая часть комментаторов раскритиковала рекомендацию властей покупать воду. "А если нет денег постоянно покупать бутилированную воду? Травиться?" – спросила khadizhat_aliyeva.

"Денег подкиньте на бутилированную воду", – сыронизировал пользователь с ником _major_.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 4 февраля жители села Атланаул указали, что в их селе больше месяца нет воды, а власти не решили проблему. Администрация Буйнакского района объяснила нехватку воды отсутствием осадков, наполняющих местное водохранилище.

21 марта 2022 года стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. Управление Роспотребнадзора заявило, что в водопроводной воде в Каспийске был обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций. 15 августа власти заявили, что для жителей Каспийска установлен льготный тариф на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

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Примечание:

"Дагестанские сельчане выступили против строительства на Чиркейском водохранилище", "Нехватка воды названа главной проблемой Избербаша", "Глава села в Цумадинском районе сообщил о проблемах с водой".

Автор: "Кавказский узел"

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