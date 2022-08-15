Жителям Каспийска снижен тариф на воду после массового отравления

15 августа 2022, 15:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для жителей Каспийска, где в марте произошло массовое отравление питьевой водой, установлен льготный тариф на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, сообщил первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц. Новый тариф более чем в три раза ниже "экономически обоснованного", установленного Минэнерго республики.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля Следком сообщил, что исполняющий обязанности директора горводоканала Каспийска обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан, в том числе маленьких детей.

21 марта стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее число госпитализированных возросло до 68. Управление Роспотребнадзора заявило, что в водопроводной воде в Каспийске был обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, который стал причиной отравления 99 человек, в том числе 88 детей. Инфекция распространилась из-за загрязнения питьевой воды, которую временно подавали населению с водонасосной станции "Хазар", а также неэффективного проведения мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей. В числе причин загрязнения Роспотребнадзор также указал и отсутствие вторичного хлорирования воды, нерегулярную подачу воды в многоэтажные дома, наличие бесхозных водопроводных и канализационных сетей на территории микрорайона "Кемпинг".

Для населения Каспийска власти Дагестана установили льготные тарифы: на водоснабжение - 12,75 рубля за кубометр, на водоотведение – 6,42 рубля за кубометр, сообщило сегодня региональное правительство в своем Telegram-канале со ссылкой на вице-премьера республики Манвела Мажонца.

Новый тариф более чем в три раза ниже, чем "экономически обоснованный", установленный Минэнерго Дагестана: на водоснабжение - 42,74 рубля, на водоотведение - 22,33 рубля, следует из сообщения ведомства.

Созданный в этом году "Единый оператор в сфере водоснабжения, водоотведения" с 1 августа начал работать в Каспийске, говорится в публикации правительства Дагестана.

"Для финансирования первоочередных затрат", связанных с началом деятельности оператора, в Каспийске из резервного фонда республики выделено 98,3 млн рублей, отметили в ведомстве.

Напомним, массовые отравления в Дагестане происходили в этом году не только в Каспийске. 18 января в Хасавюрте 42 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. 27 июня Следком сообщил, что после массового отравления в Буйнакском районе, жертвами которого стали 66 человек, под домашний арест помещен руководитель одного из местных частных кондитерских цехов, продукцией которого, по предварительным данным, и отравились местные жители.

В 2021 году в Дагестане произошло как минимум шесть массовых отравлений. Так, 13 января массовое отравление произошло в Буйнакске. В начале февраля 2021 года к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции массово обратились жители Хунзахского района. С 22 по 24 февраля 2021 года в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратилось 29 пациентов. С 9 по 10 марта 2021 года с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта 2021 года отравились 23 человека. 18 октября 2021 года 23 жителя села Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.

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