Буйнакск. Фото: Автор: Zastara, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45911040

13 января 2021, 01:58

Массовое отравление детей произошло в Буйнакске

Более 50 детей попали в больницу в Буйнакске с отравлением. По словам мэра Исламудина Нургудаева, отравление могло произойти из-за испорченных продуктов в новогодних подарках.

В городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января.

Общее число попавших в больницу превысило 50, самому младшему - два года, самому старшему - 13 лет. Первоначально в медучреждение поступили 36 человек, нескольких из них отпустили домой, однако дети продолжили поступать, информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в больнице.

По данным источника, в детском отделении больницы 30 коек, их не хватило, пришлось завезти еще. "Но, возможно, их не хватит, в связи с чем малышей будут укладывать во взрослое отделение больницы", - добавил он.

Следственное управление СКР по Дагестане ведет доследственную проверку, одной из причин отравления называется загрязненная питьевая вода.

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев высказал мнение, что дети могли отравится испорченными продуктами из подарочных новогодним наборов. "Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие - сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана", - цитирует его словам РИА "Новости".

Председатель Буйнакского городского собрания депутатов, заслуженный врач Дагестана Магомедхан Даитбегов также считает, что дети отравились не водой. "Источник отравления еще не определен, но однозначно - не от воды. Потому что с разных точек города есть больные. Только дети, взрослых нет. Если бы это был бы водный фактор - и взрослые должны были бы болеть. Только дети. В принципе, до девяти лет, от двух до девяти. И идет красной нитью в разговоре с мамами, что дети ели мандарины", - говорит он на видео, опубликованном в Instagram-паблике администрации города Буйнакска, насчитывающем 33,8 тысячи подписчиков.

Отметим, что, как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года с признаками отравления были госпитализированы 42 воспитанника разных детских садов Махачкалы.

Примечание:

"Массовое отравление детей произошло в Грузии", "Семья туристов из Ставрополья отравилась газом в Карачаево-Черкесии", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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