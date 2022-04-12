Главе "Водоканала" в Каспийске предъявлено обвинение по делу о массовом отравлении

12 апреля 2022, 04:40

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Исполняющий обязанности директора горводоканала Каспийска обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан, в том числе маленьких детей.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности директора каспийского МУП "Водоканал" был задержан как подозреваемый по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, после массового отравления жителей. 1 апреля он отправлен под домашний арест.

21 марта стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее число госпитализированных возросло до 68. 27 марта в больнице оставались 45 человек, остальные пациенты были выписаны, сообщил Минздрав Дагестана. Управление Роспотребнадзора заявило, что в водопроводной воде в Каспийске был обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, который стал причиной отравления 99 человек, в том числе 88 детей.

Исполняющему обязанности директора "Водоканала" Каспийска предъявлено обвинение по делу о массовом отравлении людей, говорится в сообщении, опубликованном 11 апреля на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану.

По версии следствия, обвиняемый получил предупреждение 15 марта от Роспотребнадзора о том, что необходимо перед подачей воды произвести отбор проб из всех водовозов и резервуаров, провести промывку и дезинфекцию сетей. Однако он не выполнил предписания.

Руководитель горводоканала, который находится под домашним арестом до 22 мая, обвинен по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работы и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до шести лет.

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