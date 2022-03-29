Кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

29 марта 2022, 10:59

Глава водоснабжающей организации задержан по делу об отравлении жителей Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Исполняющий обязанности директора каспийского МУП "Водоканал" заподозрен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С начала вспышки кишечной инфекции в Каспийске всего врачи госпитализировали 68 человек. 27  марта на лечении в больнице оставались 45 человек, остальные пациенты были выписаны, сообщил Минздрав Дагестана. Управление Роспотребнадзора заявило, что в водопроводной воде в Каспийске был обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, который стал причиной отравления 99 человек, в том числе 88 детей.

"По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших пищевое отравление детей, задержан исполняющий обязанности директора водоснабжающей организации", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

По данным ведомства, в отношении исполняющего обязанности директора МУП "Водоканал" в Каспийске возбуждено дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Подозреваемый задержан. "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении Следкома.

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* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Руководитель "Буйнакскводоканала" оштрафован после массового отравления", "Власти Кулинского района сообщили о гибели на Украине уроженца села Цовкра-2", "Выписаны из больницы все отравившиеся в Хунзахском районе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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