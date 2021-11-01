Выписаны из больницы все отравившиеся в Хунзахском районе

01 ноября 2021, 19:21

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Врачи в Хунзахском районе Дагестана выписали из больницы всех пациентов, поступивших с симптомами отравления в середине октября, сообщил представитель Минздрава республики.

Как писал "Кавказский узел", с 13 октября в селе Хунзах 23 человека, в том числе 11 детей, обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. В Хунзахской Центральной районной больнице находились на лечении 13 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, шесть из них дети, амбулаторно лечились еще семь пациентов, в том числе трое детей. В селе Хунзах с 18 октября началось хлорирование воды, местным жителям запрещено использовать ее для питья и в хозяйственно-бытовых целях. Для сельчан организован подвоз чистой воды, а также доставка воды в дома пожилых жителей.

Все пациенты, поступившие в больницу после отравления в Хунзахском районе Дагестана, выписаны, сообщил сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана. "Врачи выписали всех госпитализированных в результате кишечной инфекции в Хунзахском районе Дагестана. Большинство были дети, новых случаев [отравления медработники] не зафиксировали", - процитировало его слова ТАСС.

После отравления в районе были организованы подворовые обходы, а также профилактическое фагирование (прием бактериофагов для борьбы с бактериями - Прим. "Кавказского узла") жителей для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями, пояснил представитель ведомства.