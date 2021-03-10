Машины скорой помощи. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 марта 2021, 11:53

Минздрав Дагестана сообщил о 17 новых жертвах отравления в Махачкале

В больнице Махачкалы продолжает лечение 41 человек, обратившийся с признаками пищевого отравления, в том числе 32 ребенка. Все они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта Минздрав Дагестана сообщил, что в махачкалинской больнице с симптомами отравления размещены двое взрослых и 22 ребенка.  22 взрослых и 27 детей в Махачкале 6 и 7 марта поступили в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции, заявили в тот же день следователи, которые приступили к расследованию уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Минздрав Дагестана уточнил число госпитализированных с признаками отравления в Махачкале. "Еще 17 человек, в том числе 10 детей, госпитализированы в Махачкале с признаками отравления. Всего на сегодня под наблюдением врачей в стационаре находится 41 человек, в том числе 32 ребенка", - сообщил  сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Врачи оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести, проинформировала "Молодежь Дагестана" со ссылкой на республиканский Минздрав.

Единый пищевой фактор передачи инфекции у заболевших не прослеживается, отметил представитель Роспотребнадзора на совещании в мэрии Махачкалы, говорится в Instagram администрации города.

Мэр города Салман Дадаев обратил внимание на состояние водопроводных сетей в городе. "Состояние  водопроводных сетей города не выдерживает никакой критики – утечки воды стали обыденностью, при которой идёт обратная подпитка грязной воды", - отметил он в своем Instagram 9 марта.

Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "После отравления в Каспийске госпитализирован 21 человек".

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