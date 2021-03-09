Капельница. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 марта 2021, 12:45

Следком уточнил число пострадавших от отравления в Махачкале

22 взрослых и 27 детей в Махачкале 6 и 7 марта поступили в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили сегодня следователи, возбудив дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писал "Кавказский узел", ранее Минздрав Дагестана сообщил, что в махачкалинской больнице с симптомами отравления размещены двое взрослых и 22 ребенка.

По версии следствия, 6 и 7 марта в Республиканский кожно-венерологический диспансер с симптомами острой кишечной инфекции поступили 49 человек, из них 27 детей. По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

По данным ведомства, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и пытаются установить очаг инфекции.

Для проведения эпидемиологического расследования в стационар, где находятся пострадавшие, выехали специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Проведен отбор проб водопроводной воды и биологического материала от больных для исследования. По предварительным данным эпидемиологического расследования единый фактор передачи инфекции не прослеживается. Случаи заболевания зарегистрированы во всех трех районах Махачкалы", - сказано в сообщении на сайте республиканского Роспотребнадзора.

Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "После отравления в Каспийске госпитализирован 21 человек".

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