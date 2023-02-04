Дагестанские сельчане пожаловались на длительное отсутствие воды

04 февраля 2023, 12:49

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В части села Атланаул уже больше месяца нет воды, а власти не решили проблему, пожаловались жители села. Администрация Буйнакского района объяснила нехватку воды отсутствием осадков, наполняющих местное водохранилище, и отчиталась о подвозе воды сельчанам.

Жалобу на нехватку воды в селе Атланаул Буйнакского района опубликовал в ночь на 3 февраля в своем телеграм-канале "Черновик". "Со второго января нет питьевой воды, бесконечно воду машинами покупать очень дорого. В совокупности с коммунальными платежами выходит круглая сумма, хоть зубы на полку клади… В той части села, где в последний раз видели воду из крана, живут, в основном, старики", - привело издание слова читателя.

В части домов села Атланаул Буйнакского района уже больше месяца нет воды, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Наида Гайдарова. "Со 2 января отсутствует вода в старой части села. Там живут в основном пожилые люди, в том числе моя мать, которой 85 лет. С начала года третий раз заказываем ей воду, машина воды стоит 1200 рублей. Таким образом, вместе с покупкой воды на все коммунальные услуги у матери уходит половина пенсии. Подвоза воды не было", - рассказала она.

По словам женщины, в другой части села вода идет с перебоями, водовод находится в ветхом состоянии, часто случаются прорывы, и фактически жители потребляют техническую воду. При этом на многочисленные обращения к местным властям вразумительного ответа по решению проблем с водоснабжением не было.

Часть водовода, откуда вода поступает в Атланаул, была передана Буйнакску, сообщила сельчанка. "Поэтому с нас требуют оплачивать 86 рублей с человека в месяц, а не как с сельского населенного пункта, где тариф составляет 17 рублей. Куда платить, тоже не знаем, за несколько месяцев накопились долги за воду, примерно 8 тысяч рублей на семью. Для села, где большинство пожилые люди, а остальные практически не работают, это большая сумма", - рассказала женщина. Проблема с водой в Атланауле давняя, хотя возле села есть источники чистой воды, но некому ее провести до водосборника, отметила она.

На постоянные проблемы с водоснабжением пожаловался и житель Атланаула Магомед. "Качественной подачи воды нет. В старой части села воды не бывает неделями, а сейчас с нового года вообще не идет вода. В остальной части села идет вода с перебоями, для питьевых целей ее использовать нельзя, приходится покупать бутилированную воду", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Атланаула остались без воды из-за отсутствия осадков, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации Буйнакского района.

"Жители села Атланаул обеспечиваются водой из Нижнеказанищенского источника, с которого вода поступает также в селения Нижнее Казанище и Буглен. Общий объем водохранилища составляет 38 тысяч кубометров, но из-за отсутствия осадков наполняемость бассейна не позволяет обеспечить водой всех жителей. При этом стоит отметить, что 70-80 хозяйств селения Атланаул находятся на балансе МУП «Буйнакскводоканал»", - сообщил он, отметив, что 3 февраля для жителей села был организован подвоз воды.

Напомним, строительство водоема-накопителя в селе Нижнее Казанище началось в 2015 году. Изначально предполагалось, что вода из резервуара будет использоваться лишь для мелиоративных нужд района. Однако в условиях дефицита питьевой воды в муниципалитете было решено использовать водоем для обеспечения водой около 10 тысяч жителей сел Нижнее Казанище, Буглен и Атланаул.

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