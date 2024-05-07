Суд заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова*

07 мая 2024, 11:38

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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в распространении фейков про российскую армию блогера Дмитрия Иванова*, который ранее неоднократно освещал на своем YouTube-канале события, происходящие на юге России.

Как информировал "Кавказский узел", 8 декабря 2022 года стало известно, что МВД объявило в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова*.

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Иванова* по делу о распространении фейков про российских военнослужащих, передало сегодня "ОВД Инфо"*.

Адвокат, присутствовавшая на судебном заседании, не смогла сказать, по какой части статьи обвиняют Иванова*, а также не смогла дать ответы на вопросы журналиста, сказано в публикации.

Иванов* был обвинен в распространении фейков про российских военных из-за видеороликов об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе и высказываний о представителе МИД России Марии Захаровой.

Напомним, ранее Дмитрий Иванов* неоднократно комментировал события, происходящие на юге России и в республиках Северного Кавказа. В частности, 23 декабря 2019 года блогер Эрик Китуашвили заявил, что встретился с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым и после этого решил свои проблемы, которые у него возникли из-за вымогателей, называвших себя "кадыровцами".

Комментируя 26 декабря 2019 года корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию, Дмитрий Иванов* заявил, что не верит в то, что Китуашвили угрожали "кадыровцы". В качестве одного из аргументов он отметил, что не были названы имена и фамилии вымогателей. Также Иванов* усомнился, что Китуашвили действительно угрожали в принципе. Он предположил, что эта история – попытка Китуашвили разрекламировать себя и свой контент в соцсетях.

В марте 2019 года Иванов* призвал бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова прекратить нападки на артистов из-за показа постельной сцены в спектакле "Охота на мужчин". Ранее этот спектакль был показан в Дагестане.

После призыва к Нурмагомедову, блогер получил анонимные угрозы. Иванов* cпародировал извинения, высмеял и самого Хабиба, и в целом "борцов за нравственность" за равнодушие к реальным проблемам Дагестана.

Также Иванов* неоднократно освещал на своем YouTube-канале события, происходящие в ЮФО и СКФО. 26 декабря 2020 года он обратил внимание, что осужденный за "нечестные" тендеры бывший глава Минстроя Ставрополья Игорь Васильев после выхода из колонии был назначен на должность аналитика-советника директора в бюджетном учреждении Ставропольского края "Стававтодор". На эту информацию отреагировала прокуратура.

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