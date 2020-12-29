Прокуратура заинтересовалась трудоустройством ставропольского министра после колонии

29 декабря 2020, 02:13

Бывший министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорь Васильев, выйдя из колонии, где отбывал срок за превышение полномочий, получил должность в государственном учреждении. Законность этого трудоустройства будет проверена прокуратурой, сообщили источники в надзорном ведомстве.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября 2019 года Промышленный райсуд Ставрополя приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего главу министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева за злоупотребление должностными полномочиями.

Суд установил, что Васильев причастен к введению режима чрезвычайной ситуации в 2015-2016 годах в трех муниципалитетах с целью проводить аукционы по контрактам на ремонт дорог, заключая договоры с аффилированными компаниями. Контракты были оформлены с завышением объемов работ, после выделения субсидий часть средств передавалась руководителями аффилированных компаний лично Васильеву, установил суд. Следствие оценило ущерб, нанесенный районам и городу, в 40 миллионов рублей.

Игорь Васильев после выхода из колонии был назначен на должность аналитика-советника директора в бюджетном учреждении "Стававтодор". Прокуратура Ставрополья проверит законность этого назначения, сообщил 28 декабря источник в надзорном ведомстве, пишет "Блокнот Ставрополь", отмечая, что, по словам адвоката Васильева, его подзащитный полностью отбыл наказание, определенное судом. На новом рабочем месте Васильева в организации, подведомственной краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, в его назначении не видят ничего незаконного.

В официальном ответе изданию на запрос "Стававтодор" заявил, что должность бывшего министра не является руководящей, а сама организация не относится к госслужбе. "Васильев Игорь Александрович имеет достаточные знания и опыт работы в дорожной области для выполнения своих должностных обязанностей. В соответствии с уставом учреждения должность главного аналитика-советника руководителя не требует согласования учредителя. Выполняемые должностные обязанности не нарушают запреты, установленные решением суда", - приводит издание информацию из ответа "Стававтодора".

"Стававтодор" является подведомственным учреждением ставропольского министерства дорожного хозяйства и транспорта, указало 23 декабря сетевое издание NewsTracker, которое привело слова руководителя "Стававтодора" Владимира Катунина и своего неназванного источника. Как заявил источник, Васильеву подыскали должность советника директора учреждения по указанию из правительства Ставрополья.

Однако Владимир Катунин отрицает, что это назначение было продиктовано сверху. "Нет, решение принято лично мною. Я ценю Игоря Александровича как профессионала дорожной отрасли", - заявил Катунин. По его словам, в обязанности Васильева будет входить анализ выполнения госзадания, реализация нацпроектов, анализ эффективности работы подведомственных филиалов, аналитическая работа. Новая должность Васильева внесена в штатное расписание, работа будет оплачиваться, уточнил Катунин.

Через "Стававтодор" ежегодно проходят гигантские бюджетные средства, выделяемые на ремонт дорог, пишет агентство. Оно отмечает, что только в 2020 году учреждение выступило заказчиком по контрактам на сумму более 3,21 млрд рублей. А в 2021 году эти бюджетные потоки станут еще шире: на Ставрополье запланирована реализация крупных проектов, таких как капремонт дорог в районе горы Малое Седло стоимостью 860 миллионов рублей и строительство Кавминводского велотерренкура стоимостью около 3 млрд рублей.

"Стававтодор" - государственное бюджетное учреждение Ставропольского края, учредителем которого является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, зарегистрировано 31 декабря 2019 года. Основным видом деятельности является эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, значится в информации портала Rusprofile.ru.

На то, что осужденный за "нечестные" тендеры чиновник вернулся к работе в той же отрасли, обратил внимание блогер kamikadzedead в видео, опубликованном 26 декабря на канале в Youtube. Это видео уже просмотрено более 250 тысяч раз.

О том, что в компании "Стававтодор", в которой работает ранее судимый Игорь Васильев, проведут проверку, написала 28 декабря со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, и "Комсомольская правда". Проверка была назначена на 28 декабря, отметило издание.

При этом информации о проверке в "Стававтодоре" на Едином портале прокуратуры Российской Федерации, где публикуются материалы региональных прокуратур, к 23.15 мск 28 декабря не было.

Стоит отметить, что приговором от 24 октября 2019 года Игорь Васильев лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года. Эта часть решения суда осталась без изменения после рассмотрения апелляционной жалобы Васильева в Ставропольском краевом суде 25 сентября текущего года.

Однако, как следует из решения, опубликованного на сайте краевого суда, Васильеву смягчено основное наказание до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, а время пребывания в СИЗО и под домашним арестом было зачтено в срок отбытия наказания. На момент приговора суда первой инстанции чиновник, как рассказал ранее его адвокат "Кавказскому узлу", провел в заключении три года и четыре месяца. Таким образом, срок отбывания наказания Васильева истек в декабре текущего года.