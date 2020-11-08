Власти выделили более 2,8 миллиарда на масштабный турпроект в Кавминводах

08 ноября 2020, 12:31

Велотерренкур протяженностью 75 километров в Ставропольском крае планируется построить за три года, сообщило правительство России.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября мэр Железноводска Евгений Моисеев о строительстве велотерренкура, которое планируется начать уже в 2021 году. Активисты указали, что власти запланировали строительство велотерренкура в зоне с опасным уровнем радиации. Пользователи соцсетей раскритиковали проект за угрозу экологии от строительства широкой асфальтированной трассы. На 10 ноября было назначено общественное обсуждение проекта.

Распоряжение о выделении федеральных средств на строительство Кавминводского велотерренкура подписал 6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для его реализации в Ставропольский край будет направлено более 2,8 миллиарда рублей, говорится сегодня в сообщении на сайте Правительства России.

Согласно проекты, велопешеходный маршрут объединит курорты Кавминвод – города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, отмечается в сообщении. На протяжении туристического маршрута длиной 75 километров и шириной восемь метров запланировано "40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами". К строительству планируется приступить в 2021 году, окончание работ намечено на 2023 год, информировало правительство.

Проект включен в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.