Пользователи соцсетей раскритиковали масштабный турпроект в Кавминводах

02 ноября 2020, 13:29

Власти Ставрополья запланировали строительство велотерренкура в зоне с опасным уровнем радиации, указали активисты. Пользователи соцсетей раскритиковали проект за угрозу экологии от строительства широкой асфальтированной трассы. На 10 ноября назначено общественное обсуждение проекта.

В случае реализации масштабного турпроекта заброшенные терренкуры, то есть маршруты для оздоровительных прогулок, и дороги превратятся в велодорожки, появятся новые рабочие места, написал сегодня на своей странице в Instagram мэр Железноводска Евгений Моисеев, заверив, что строительство начнется уже в 2021 году.

"Во-первых, [предполагается] полностью восстановить и реконструировать наши длинные терренкуры <...>, восстановить разворованное освещение, восстановить разрушенные расположенные на терренкуре здания для отдыха, восстановить разворованные скульптуры животных, сделать новые места отдыха с нестационарными кафе, установить павильоны для защиты от дождя, розетки для телефонов, видеонаблюдение, навигацию, в том числе виртуальную, бесплатный WI-FI, модульные биотуалеты и, конечно же, восстановить питьевые бюветы на всем протяжении терренкуров", - говорится в публикации.

Главным плюсом Моиссев считает то, что появится возможность и деньги на регулярную уборку терренкуров. "Во-вторых, новых туристов. А это - новые рабочие места и рост зарплаты", - добавил он.

Многие комментаторы выразили свое восхищение лично мэром города. "Неужели и мы дождались такого благоустройства?" - написала lilyazhilyokova.

Пользовательница соцсети lyudmila_dashevskaya заявила, что "наконец, нашелся глава, настоящий хозяин города, который взялся за придание городу былого статуса". Она напомнила, что в советское время курорт был переполнен курортниками. "А что касается разных возражений со стороны некоторых ревнителей сохранения экологии и природы, хочется напомнить им, что еще в советские времена эти терренкуры и велодорожки были проложены, и никому в голову не приходило возражать против этих проектов", - написала она.

Gor1403 возразил, что проект предусматривает не только ремонт и восстановление существующих терренкуров, но и прокладку трассы шириной семь метров с местами под автостоянки. "В городе некоторые дороги уже отремонтированы", - отметил он, призвав горожан принять участие в общественном обсуждении, запланированном в здании городской администрации на 15.00 мск 10 ноября. Мэр подтвердил в комментариях информацию об этом мероприятии.

За три часа, к 13.29 мск, эта публикация собрала 2208 просмотров и 26 комментариев. У мэра Евгения Моисеева 13 тысяч подписчиков в Instagram.

Группа активистов 30 октября прошла по окрестностям горы Бештау, где планируется строительство, и провела гамма-съемку. Уровень радиации оказался повышенным в несколько раз. В частности, активисты сделали замер на месте, где, согласно проекту, будет расположена площадка для торговли сувенирами. "Мощность дозы 131 микрорентген в час. Опасно", - доносится из динамика прибора.

В титрах, которыми сопровождается видео, указано, что в месте, известном как "Сосновая полянка", туристы часто жарят шашлыки. "Поляна является массивным отвалом радиоактивной горной породы из недр Бештау", - написали авторы видео. На видео также демонстрируется табличка, согласно которой гора Бештау является природоохранной территорией, где запрещена рекреационная деятельность.

К 13.29 мск 2 ноября это видео, размещенное 30 октября на YouTube-канале одного из его авторов, MrDrimogemon, собрало 904 просмотра, 85 "лайков" и 25 комментариев. У канала 4,12 тысячи подписчиков. "Спасибо за исследования! Это аргумент в защиту природы от варварского проекта "Велотерренкур", - написал пользователь Максим Болесов. "Нормально [по уровню радиации] для этих мест", - заявил Большой П.

Журналист Елена Суслова, комментируя это видео на своем канале "Яндекс. Дзен", назвала Кавминводский велотерренкур "безумным проектом наглых ставропольских чиновников", и указала, что планы по строительству уже неоднократно подвергались критике. "Однако наш драгоценный губернатор Владимиров пропихивает строительство этого велотерренкура с упрямой настойчивостью", - написала Суслова 30 октября.

В тот же день, 30 октября, в Лермонтове прошла "открытая встреча" по презентации проекта "Кавминводский велотерренкур", видео встречи размещено на YouTube-канале "Новости Лермонтова". К 13.29 мск 2 ноября это видео собрало 164 просмотра, пять "лайков" и 13 комментариев.

Пользователь Юрий Назаров раскритиковал формат мероприятия. "Открытая встреча"? По заранее составленному списку? Ха-ха-ха!" - написал он 1 ноября. Дмитрий Кокаев, в свою очередь, указал на малочисленность участников встречи, а сам проект назвал "очередным преступлением против экологии". "Если вы собираетесь строить велотерренкур, то зачем нужна ширина дороги от 6 до 8 метров? Чтобы чиновники на "Мерседесах" катались?" - возмутился он в сегодняшнем комментарии.