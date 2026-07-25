Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции

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Виктор Бессонов, Игорь Яковенко, Александр Вершинин, Вячеслав Кривошей убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 966 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 962 бойцов из Ставропольского края.

Участники военной операции Виктор Бессонов, Игорь Яковенко, Александр Вершинин, Вячеслав Кривошей награждены посмертными наградами, сообщила администрация Ессентуков в своем Telegram-канале 24 июля.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 966 бойцов из Ставропольского края.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.