Дело главы ставропольского Минстроя не сказалось на позициях губернатора

28 октября 2019, 18:31

Дело осужденного на пять лет бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева не ударило по позициям губернатора на фоне других коррупционных скандалов в его команде, констатировали конфликтолог Юрий Ефимов и политолог Андрей Серенко. Приговор Васильеву будет обжалован, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля 2017 года в доме Васильева, министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края прошли обыски, а через два дня министр был помещен под домашний арест. 22 ноября 2017 года суд изменил ему меру пресечения и заключил под стражу. 31 августа 2018 года дело Васильева было передано в суд.

Оглашение приговора Игорю Васильеву в Промышленном райсуде Ставрополя состоялось 24 октября. Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда, бывшему министру назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Суд установил, что Васильев причастен к введению режима чрезвычайной ситуации в 2015-2016 годах в трех муниципалитетах с целью проводить аукционы по контрактам на ремонт дорог, заключая договора с аффилированными компаниями. Контракты были оформлены с завышением объемов работ, после выделения субсидий часть средств передавалась руководителями аффилированных компаний лично Васильеву, установил суд. Всего в его деле насчитывается три эпизода - по Андроповскому и Предгорному районам и по Кисловодску, сообщил представитель суда. Следствие оценило ущерб, нанесенный районам и городу, в 40 миллионов рублей.

«Васильев признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказание – 5 лет колонии общего режима. Время пребывания Васильева в СИЗО и под домашним арестом зачтено в срок отбытия наказания. Также у бывшего чиновника в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ [«Конфискация имущества»] конфискованы и обращены в собственность государства дом и две квартиры. Приговор в законную силу пока не вступил, до этого момент мера пресечения в виде ареста изменена не будет», - рассказал представитель суда.

Один из адвокатов Васильева Сергей Кобрянов сообщил, что защита намерена обжаловать приговор. «Мы до сих пор не получили на руки приговор, а с момента оглашения прошло уже много времени. Планируем, что приговор будет на руках у нас сегодня [28 октября]. Надеемся, что наши доводы услышат в суде более высокой инстанции», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Кобрянов.

По его мнению, приведенные следствием доказательства не обличают вину Васильева, «не имеют анализа и оценки». Адвокат считает приговор неправомочным. «В действиях Васильева отсутствует состав преступления, нет мотива, никакой выгоды не извлечено. Отсутствует доказательная база. Конфискован дом, который никакого отношения к процессу не имеет. Здание никак не связано с уголовным делом. Более того, Васильев, занимая свой пост, не мог подписывать документы об оплате или неоплате каких-либо ремонтных работ – это делают главы муниципалитетов. Васильев не был и подрядчиком», - сказал Кобрянов.

Адвокат считает процесс показательным. По его словам, суд заслушал всех свидетелей защиты, однако не оценил их показания объективно. «Суд оценивал показания так, как выгодно стороне обвинения. Это яркий пример флеш-приговора, суд не вникал глубоко в дело», - сказал Кобрянов.

На момент приговора Васильев провел в заключении три года и четыре месяца, которые будут учтены при отбытии наказания, напомнил Кобрянов. Это составляет почти две трети от приговора, и Васильев может подавать на условно-досрочное освобождение, однако для этого он должен провести еще полгода в колонии, сказал адвокат.

Процесс по делу Васильва не вызвал ажиотажа в ставропольских масс-медиа, сообщил президент Ставропольского краевого общественного Фонда «Содействие-Юг», конфликтолог Юрий Ефимов.

«Особого интереса в местных СМИ процесс не вызвал. В новостях скудно сообщали, что, мол, попался очередной чиновник, который ворует. Особого резонанса приговор не вызвал. Ничего выдающегося», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Юрий Ефимов.

По его словам, Васильев не был знаковой фигурой в регионе, однако «считался ставленником губернатора» и «стрелы негатива были направлены на главу региона». «Конечно, приговор бросает определенную тень на губернатора, но это не первый скандал в его команде. Местными экспертами приговор воспринимается как текучка», - сказал Ефимов.

Уголовное дело Игоря Васильева бросает тень на руководство региона, в частности главу Ставрополья Владимира Владимирова, заявили в июле 2017 года опрошенные "Кавказским узлом" местные эксперты. При этом 17 октября стало известно, что министр спорта Ставрополья Роман Марков стал подозреваемым по делу о хищении 6 млн. Он подозревается в том, что заключил госконтракт на поставку оборудования для училища по завышенной цене. 21 октября прокуратура сообщила о передаче в суд дела бывшего заместителя главы правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной, обвиняемой в незаконном субсидировании колледжа.

Координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко подтвердил мнение Ефимова. «Столько коррупционных скандалов, что происходящее расценивается не иначе, как рутина. Это не сенсация, а повседневность. Защита Васильева более активна, прокуратура - менее… Должность министра строительства – хлебная, на такой пост ставят не абы кого, потому что заключаются подряды по стройке. Васильев – не случайный человек, но уже не имеющий власти и сил. Сегодня это не серьезный игрок в крае», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Серенко.

По его словам, дело Васильева никак не отразилось на Владимирове, так как в сентябре он был переизбран на пост губернатора на новый срок. «История давняя, довыборная. Она не сыграла в сильный минус губернатору», - заключил политолог.

В прокуратуре Ставропольского края в комментариях по делу Васильева корреспонденту «Кавказского узла» отказали. Обвинение в ходе прений требовало для Васильева наказания в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности, сообщило 24 октября ставропольское издание NewsTracker.