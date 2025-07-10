Военный из Ставропольского края убит в ходе боевых действий

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Константин Конарев убит в ходе военной операции. С ее начала официально признаны погибшими как минимум 773 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля официально признаны убитыми в военной операции не менее 772 бойцов со Ставрополья.

9 июля в Советском муниципальном округе прошла церемония прощания с 39-летним Константином Конаревым, уроженцем села Солдато-Александровское. После окончания школы он служил в рядах вооруженных сил. В 2023 году ушёл добровольцем на СВО, говорится в сообщении на телеграм-канале администрации округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 773 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".