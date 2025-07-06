Четыре бойца из Ставропольского края убиты на СВО

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Сергей Пегов, Ян Кропотов, Иван Сербиенко и Руслан Максимов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 772 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля официально признаны убитыми в военной операции не менее 768 бойцов со Ставрополья.

Сергей Пегов убит в боевых действиях, сообщила администрация Советского муниципального округа. Он родился в селе Солдато-Александровском. После службы в армии работал механиком в Будённовске. В 2024 году отправился в зону военной операции. Участвовал в боях в Харьковской области. Был ранен. После лечения в госпитале вернулся к выполнению боевых задач. В 2025 году боец погиб, говорится в сообщении от 1 июля в Telegram-канале администрации округа.

Ранее власти округа сообщали, что в ходе СВО убиты 24-летний Ян Кропотов, 22-летний Иван Сербиенко и 36-летний Руслан Максимов.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 772 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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