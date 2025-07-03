Военный из Ставропольского края убит на Украине

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Николай Захаров из Зеленокумска убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 768 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 6952 военнослужащих с юга России, в том числе 767 - из Ставропольского края.

Администрация Советского муниципального округа на Ставрополье отчиталась о вручении посмертной награды жене убитого на Украине уроженца Зеленокумска.

Николай Захаров после окончания школы отслужил в Буденновске срочную службу, позже работал в дорожно-строительной отрасли в Элисте, в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны.

В августе 2024 года младший сержант Захаров был убит в зоне боевых действий, на тот момент ему исполнилось 23 года. Награжден орденом Мужества посмертно, следует из публикации в Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 768 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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