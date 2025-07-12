Два бойца со Ставрополья убиты на СВО

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Дмитрий Сусарин и Сергей Камышенцев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 775 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июля официально признаны убитыми в военной операции не менее 773 бойцов со Ставрополья.

18-летний Дмитрий Сусарин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Советского муниципального округа. Контракт он заключил в марте 2025 года, убит 1 июля, посмертно награжден орденом мужества.

В Горькой Балке похоронили мобилизованного Сергея Камышенцева, который до СВО работал поваром-кондитером в санатории, ему было 27 лет. Убит в январе 2024 года. Награждён орденом Мужества (посмертно), говорится в сообщениях в Telegram-канале администрации округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 775 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".