Зампред правительства Ставрополья обвинена в махинациях с субсидиями

21 октября 2019, 11:10

Дело бывшего заместителя главы правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной, обвиняемой в незаконном субсидировании колледжа, направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года Кувалдину заподозрили в том, что в 2017 году она выделила деньги из бюджета Ставропольскому колледжу связи, которым руководил ее муж, не имея на то права. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи полагают, что из 34,5 миллиона рублей субсидии 2,6 миллиона руководитель колледжа якобы использовал на оборудование здания для инвалидов, но на самом деле программа по созданию доступной среды для инвалидов к тому моменту уже не работала, а деньги были потрачены на другие цели. Кроме того, следствие полагает, что он незаконно выписывал себе премии в размере 20 процентов от оклада в 2016 году. Руководитель колледжа также обвинен по статье о злоупотреблении полномочиями.

Кувавдина помогала своему супругу, который стал впоследствии фигурантом дела о махинации с субсидиями, ей предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края на своем сайте. Уголовное дело направлено в суд, максимальные санкции по этой статье - семь лет лишения свободы, говорится в сообщении ведомства.

Дело будет рассматриваться в Промышленном районном суде Ставрополя, сообщила со ссылкой на ведомство "Комсомольская правда. Северный Кавказ".

Ее мужа, обвиняемого в использовании служебных полномочий, суд освободил от уголовной ответственности и назначил 40 тысяч рублей штрафа, отметила прокуратура.

На сайте Промышленного районного суда Ставрополя информации о деле по состоянию на 11 мск нет.