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16:53, 12 июля 2025

Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

Фотография и орден Вячеслава Кубанова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Ногайского муниципального района от 11.07.25, https://t.me/nogayski_rayon/12159.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Кубанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 135 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 июля власти и силовики признали убитыми на Украине не менее 134 бойцов из  Карачаево-Черкесии. 

Вячеслав Кубанов 23 апреля 2024 года убит в военной операции на Украине, сообщила 11 июля администрация Ногайского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 135 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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