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23:24, 2 июля 2025

Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

Мурат Лапугов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Адыге-Хабльского района от 02.07.25, https://t.me/adygehabl/20972.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Лапугов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 134 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июля власти и силовики признали убитыми на Украине не менее 133 бойцов из  Карачаево-Черкесии. 

Житель аула Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района – Мурат Лапугов – убит в военной операции на Украине. Контракт с Минобороны он подписал в январе 2025 года, сообщила сегодня администрация района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 134 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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