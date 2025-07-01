Четверо военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

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Георгий Зятчин, Магомет Канглиев, Дмитрий Дикарев и Юрий Баракаев из Ногайского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 133 военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня власти и силовики признали убитыми на Украине не менее 6902 бойцов с юга России, в том числе 129 – из Карачаево-Черкесии.

Имена еще четверых военных из Карачаево-Черкесии названы в отчетах администрации Ногайского муниципального района республики.

Младший сержант Юрий Баракаев, служивший по контракту, отправился в зону боевых действий на Украине в сентябре 2023 года, а в марте 2024 года был убит в Запорожской области, награжден орденом Мужества посмертно.

В 2025 году в зоне боевых действий на Украине были убиты Магомет Канглиев и Дмитрий Дикарев, оба из поселка Эркен-Шахар. Подробности их биографий в сообщениях муниципальных чиновников не приведены.

В июне 2025 года власти района вручили посмертный орден Мужества родственникам Георгия Зятчина их аула Эркен-Юрт. Зятчин служил по контракту с апреля 2024 года, был убит 12 августа 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 129 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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