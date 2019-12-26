Аналитики сочли пиаром историю блогера Давидыча о кадыровцах

26 декабря 2019, 23:40

Жалоба блогера Эрика Китуашвили на вымогателей, назвавших себя «кадыровцами», была выдумана им для собственного пиара, предположил блогер Дмитрий Иванов. Молниеносная реакция депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова на заявление Китуашвили вписывается в кампанию по повышению популярности самого Рамзана Кадырова, отметил директор пиар-агентства Андрей Козлов.

Как писал "Кавказский узел", блогер Эрик Китуашвили, пожаловавшийся на вымогателей- "кадыровцев", заявил о решении проблемы после встречи с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым 23 декабря. Пользователи Instagram сочли, что вымогателям дали возможность уйти от ответственности.

На страницу блогера Китуашвили, известного как Эрик Давидыч (eric_davidich), в Instagram подписано 2,9 миллиона пользователей. Контент его аккаунта связан с техническим обслуживаем автомобилей и тест-драйвом машин. У блогера Артема Калайджяна (sergo_artemka), который лично приезжал в Чечню, встречался с Рамзаном Кадыровым, а после опубликовал у себя в аккаунте шутливый пост с участием главы республики - 2,7 миллиона подписчиков. Среди остальных пятерых приезжавших к главе Чечни блогеров миллионные подписки имеет только Михаил Литвин (mikhail_litvin) – 9,2 миллиона подписчиков.

Блогер назвал историю с вымогателями у Давидыча выдуманной

Блогер Дмитрий Иванов, известный под ником kamikadzedead, заявил, что не верит в то, что Давидычу угрожали «кадыровцы».

«Ситуация крайне странная и [похожа с историей про] "1500 отжиманий" Давидыча на интервью у Дудя. Разница в том, что в случае спортивных достижений 127-килограммового Эрика его просто подняли на смех, а тут он озвучивает серьезнейшие преступления […] Взрослый человек, прошедший через тюремное заключение, устраивает громкую пресс-конференцию, на которой даже не озвучивает имён и фамилий преступников. Для чего ему это делать? Показать вымогателям: "Я не буду молчать!?" Так как раз будешь молчать, потому что кроме слова "кадыровцы", ничего конкретного не прозвучало», - корреспонденту «Кавказского узла» рассказал Дмитрий Иванов.

Эрик Китуашвили в октябре 2018 года был приговорен к 4 годам и 8 месяцем заключения по обвинению в мошенничестве со страховкой на автомобили, говорится в видеоролике интервью блогера Давидыча с Юрием Дудем на YouTube- канале последнего (опубликовано 15 марта). Китуашвили вышел на свободу в декабре 2018 года по истечению срока давности по основным эпизодам. В интервью Давидыч также заявил, что отжимается 1500 тысяч раз за 3,5 часа, чему не поверили остальные блогеры, попытавшиеся повторить это.

Также блогер Иванов засомневался, что Китуашвили действительно угрожали в принципе.

«[Китуашвили] говорит, что почти сразу после конференции с ним связывается Адам Делимханов, депутат от "Единой России" и близкий к Кадырову человек. То есть тот самый "кадыровец". Эрик хочет сказать, что после его конференции один "кадыровец" поставил на место других "кадыровцев", потребовал от них не трогать каких-то блогеров? […] Крупно сомневаюсь в подобных разногласиях в кругах Рамзана Ахматовича [Кадырова]. А вот в том, что Давидычу намекнули [успокоиться] и не поднимать больше этот вопрос - вообще не сомневаюсь. Запуганный Эрик быстро свернул небогатые, голословные обвинения и заявил, что все [хорошо]», - считает блогер.

Иванов предположил, что эта история – попытка Китуашвили разрекламировать себя и свой контент в соцсетях. «Есть еще вариант, что Эрик [просто] «хайпит» (пиарится. – Прим. «Кавказского узла»), параллельно подкидывая пиара Делимханову, но это уже совсем запасная версия», - сказал Дмитрий Иванов.

6 ноября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы освободил входивших в окружение депутата Госдумы Адама Делимханова, двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова, офицеров чеченского батальона "Север" Саида Ахмаева и Лечи Болатбаева, обвинявшихся в вымогательстве. Приговор охранникам Делимханова - типичный пример широко распространенной в России практики безнаказанности силовиков. Сотрудники силовых структур задействуют рабочие и неформальные контакты для воздействия на следствие и суд, а с чеченскими силовиками и вовсе "никто не хочет связываться", заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Профессор предположил вариант личной ссоры Китуашвили с «кадыровцами»

История с вымогателями у Китуашвили – его личная история, не связанная с остальными блогерами, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Это только одна информация от одного человека. Если бы существовала система, то наверняка об этом каким-то образом стало известно широкой общественности. Есть два варианта: либо блогер преувеличил, либо вымогали деньги только у него. Блогеров много, и если заявят о проблеме массово, то никакие «кадыровцы» ничего сделать не смогут», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Малашенко, добавив, что не исключен вариант личной ссоры Китуашвили с «кадыровцами».

«Я не исключаю, что у Китуашвили была какая-то личная ссора с «кадыровцами», а он это экстраполирует на ситуацию вообще. Кстати, будет любопытно посмотреть на реакцию блогерского сообщества. В 1990-е годы преследуемые мафией бизнесмены объединялись и давали отпор. Будет ли нечто подобное?» - задался вопросом Малашенко.

Мнение блогера Дмитрий Иванова о выдуманности истории Китуашвили убедили Малашенко в своей версии о том, что это – «личные обиды с некими группировками, проецируемые на блогосферу». «Значит, это его личные отношения, которые он переносит на прочих блогеров. Если верить Китуашвили, то в блогерской сфере творится [неизвестно что], но все молчат», - прокомментировал Малашенко.

Профессор также допустил возможность, что с помощью интервью на ТВ Китуашвили пытался найти союзников, но в итоге вопрос решился на встрече с Делимхановым. «Это лишь эпизод. Китуашвили пошел к депутату лично, а не от всего блогерского сообщества. Возможно, вся история – лишь пиар Китуашвили», - считает Малашенко.

Заступничество Делимханова вписывается в пиар-кампанию Кадырова

История Китуашвили «настолько странная, одиозная и маловероятная, что она достойна стать центральной темой вечерних ток-шоу», заявил директор пиар-агентства Kozlov&Arakelyan PR-Group, эксперт аналитического центра "Акценты" и центра "Юг" Андрей Козлов.

«История в целом - классический пример для современного российского телевидения. Если посмотреть в целом на российский сегмент YouTube, то иногда может показаться, что его контролируют не просто вооружённые люди, а люди, избравшие в качестве оружия "психические атаки"», - рассказал Козлов.

Молниеносное заступничество Делимханова за блогера вполне вписывается в тренд пиар-кампании самого Кадырова.

«Рамзан Кадыров для обывателя - не просто глава региона, а безусловной авторитет, [глава] не только Чечни, но и всех выходцев из республики. Этот случай еще раз подтверждает, что Кадыров хочет стать политически привлекательным не только для жителей Чечни, но и всех россиян. В данном случае мы видим, как негативное амбре прошлых лет (когда жители Чечни в остальной России, прежде всего, ассоциировались с агрессией, силой и часто незаконной деятельностью) используется и преобразуется в позитив. В данном кейсе видно противостояние образов "прошлого" и "будущего": бандитов усмиряет сильная и справедливая власть, само собой, именем Рамзана Кадырова», - считает Козлов.

По его мнению, скорее всего пиарщики Кадырова хотят укрепить образ сильного лидера к будущему трансферту. «Во избежание непредвиденных случайностей и возможного обострения отношений с главой государства (который будет избран на выборах в 2024 году. – Прим. «Кавказского узла»), пиарщики Кадырова должны показать, что [Кадыров] - именно тот человек, который может обеспечить порядок», - сказал Козлов.

Рамзан Кадыров подчеркивает своими пиар-акциями в соцсетях имидж авторитарного руководителя, заимствуя черты из образа Владимира Путина, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по коммуникациям. Использование главой Чечни современных методов раскрутки в соцсети политологи оценили как заявку на повышение его политического статуса. Участие Рамзана Кадырова в шутливых роликах призвано показать его прогрессивность, отметил специалист по связям с общественностью Андрей Козлов.

Представитель Китуашвили отказалась от комментариев. «К сожалению, (подробности вымогательств и комментарий относительно встречи с Делимхановым. – Прим. «Кавказского узла») невозможно», - говорится в СМС, полученном сегодня корреспондентом "Кавказского узл". Причины отказа представитель блогера озвучить отказалась.

Корреспондент «Кавказского узла» обратился за комментариями относительно вымогательств к топовым российским блогерам – Анастасии Ивлеевой, Юрию Дудю, wylsacom (Валентин Петухов), однако на 19.25 мск ответы на вопросы не поступили.

Отметим, что в Чечне практикуется преследование людей, предающих огласке нарушения прав человека в республике. Жители Чечни за публичные жалобы на чиновников и критику властей республики регулярно приносят извинения в эфире республиканского телеканала. При этом люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, говорится в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Так, в сентябре Адам и Магомед Исмаиловы, написавшие в соцсетях, что мечеть в Шали построена на "недозволенные деньги", извинились за свои публикации в телесюжете чеченского ТВ. Извинения приносили и известные люди, такие как журналист Максим Шевченко. 12 августа он после звонка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова попросил прощения за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".